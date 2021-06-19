التعليم العالي: عدد الأجانب الدارسين بالجامعات المصرية 102 ألف طالب

قال الدكتور عادل عبدالغفار، مستشار وزير التعليم العالي والمتحدث باسم الوزارة، إنه قبل بدء فترة التنسيق للجامعات ستعلن الوزارة عن كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، والبرامج الدراسية التي يمكن أن يلتحق بها الطالب المصري والوافد، إذ أن أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية يتضاعف بشكل مستمر، وبلغ 102 ألف طالب من جميع الجنسيات.

وعلق «عبدالغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على تقليص عدد سنوات الدراسة بالجامعات ولا سيما كلية التجارة لـ 3 سنوات، قائلا إن النهج الذي تتبعه الجامعات في مصر تأخرت فيه كثيرا، لأن هناك بعض التخصصات رقم 2 أو 3 في العالم يتخرج منها طالب دارس الاقتصاد، الأكثر تميزا في العالم، بعد 3 سنوات فقط.

وتابع الدكتور عادل عبدالغفار، مستشار وزير التعليم العالي والمتحدث باسم الوزارة: «القضية ليست مرتبطة بالمدة الزمنية ولكن بمضمون المقررات العلمية التي يدرسها الطالب، وهذا نهج عالمي موجود في كبرى الجامعات، ومصر تسير في هذا الاتجاه».

وأوضح مستشار وزير التعليم العالي والمتحدث باسم الوزارة أن منظومة التعليم المصري حدث فيها تغير نوعي، التغير الأول يكمن في استحداث مسارات جديدة في السنوات الماضية، مثل الجامعات التكنولوجية، حيث يوجد 3 منها تهتم بالتعليم الفني وتقدم تخصصات فنية متميزة للغاية، المصانع والشركات ستتلاحق على خريجينها.

ولفت الدكتور عادل عبدالغفار، مستشار وزير التعليم العالي والمتحدث باسم الوزارة أن من ضمن هذه التغييرات أيضا البرامج الجديدة سواء في الجامعات الأهلية والحكومية والخاصة هي برامج استحدثت في مسار التعليم العالي في مصر، إضافة لوجود 5 جامعات أجنبية بالعاصمة الجديدة، تم تشغيلها بالفعل، تحتوي على تخصصات مرتبتها رقم 2 و3 عالميا.