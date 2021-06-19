التعليم العالي: مصر منفتحة على الجامعات الدولية الكبرى

كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن تنسيق الجامعات عام 2021، قائلا إن أهم ما خرج به الاجتماع هي اتباع القواعد المعمول بها سابقا، ولا تغيير في قواعد التنسيق، وهذا قرار مهم لطلاب الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية.

تعديل المادة 79 من اللائحة الداخلية لقانون تنظيم الجامعات «تاريخي»

وأضاف «عبدالغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامح «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن القرار الثاني الذي صدر عن المجلس اليوم هو تعديل المادة 79 من اللائحة الداخلية لقانون تنظيم الجامعات، وهو تعديل تاريخي، يسمح بموجبه الكليات بتخريج الطلاب بعد استيفائهم مباشرة لعدد الساعات المعتمدة التي يتطلبها التخصص العلمي.

الجامعات المصرية تعمل الآن لتعديل لوائحها الداخلية

وأكد أن هذا التعديل يتطلب أن تعمل الآن لجان المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع الجامعات المصرية المختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة أو معاهد عليا، لوضع القواعد وتعديل اللوائح الداخلية للجامعات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن مصر منفتحة على الجامعات الدولية الكبرى في العالم، وهناك شراكات مع هذه الجامعات، وبالتالي هذا القرار يسير العالم والتطور الذي يحدث في العالم,

اختبارات القبول في كليات التمريض والسياحة والفنادق

وعن اختبارات القبول في كليات التمريض والسياحة والفنادق، أكد أنه توجد بالفعل اختبارات لعدد من التخصصات مثل التربية الرياضية والفنية والإعلام، ولكن الجديد هذا العام هو إضافة هذه الكليات لمنظومة الكليات والتخصصات.

تفاصيل مبادرة «ادرس في مصر»

وعن مبادرة «ادرس في مصر»، قال إن هذه المبادرة أعدتها الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، وهي تتيح للطالب الوافد التعرف على الجامعات المصرية المختلفة، والبرامج المختلفة بالجامعات، والمزايا المختلفة التي تقدمها، وتيسير الإجراءات إلكترونيا، ما يؤثر ذلك بشكل إيجابي على زيادة أعداد الطلاب الوافدين.

أبرز إنجاز للوزارة خلال الـ 7 سنوات الماضية

وأكد أن أحد أبرز إنجازات التعليم العالي خلال السبع سنوات الماضية هي الزيادة الكبيرة لأربعة أضعاف الطلاب الوافدين وهذا مؤشر مهم لمنظومة التعليم الإلكترونية والرقمية للتيسير على الطالب الوافد.