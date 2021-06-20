ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 178.9 مليون حالة.. والصين تسجل 23 حالة

بلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، إلى 178952163 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 3875235 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس إلى 163479618 حالة.

وفي الصين، قالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني سجل 23 حالة إصابة وافدة بالفيروس، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات جديدة محلية العدوى بـ«كورونا»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

«لجنة الصحة» الصينية تعلن عدم تسجيل حالات وفاة جديدة بالفيروس

وأضافت اللجنة الصينية، في تقريرها اليومي، أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها بالفيروس، كما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ذات صلة بـ«كورونا».

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 82288 إصابة جديدة بـ«كورونا» و2301 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ما يقرب من 17.9 ملايين حالة، فيما تجاوزت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، عتبة الـ 500 ألف حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

ارتفاع إجمالي وفيات المكسيك إلى 231151 حالة

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أنها سجلت 3964 إصابة جديدة بالفيروس و192 وفاة، أمس السبت، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2475705 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 231151 حالة.

وسجلت السلطات البريطانية، 10321 حالة إصابة بالفيروس و14 حالة وفاة، في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4620968 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 127970 حالة.

وشهدت البلاد، الأسبوع الماضي، ارتفاعا بنسبة 79% في سلالة «دلتا» الهندية، شديد العدوى، فيما قال عضو اللجنة المشتركة للتلقيح والتطعيم، البروفيسورآدم فين، إن «السباق مستمر بقوة بين برنامج اللقاح والموجة الثالثة من نوع دلتا».

ارتفاع إصابات «كورونا» بالمغرب إلى 526363 حالة

عربيا، أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 439 إصابة جديدة الفيروس، و4 وفيات و445 حالة شفاء في الساعات الـ24 الأخيرة، ليصل مجموع الإصابات 526363 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 9237 حالة، بينما ارتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس في البلاد إلى 513382 حالة.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، في نشرة يومية، إلى أن عدد الملقحين بالكامل «الجرعتان الأولى والثانية» بلغ 8118841 شخصا، فيما تلقى 9375240 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

ووصل عدد جرعات لقاح «سينوفارم» الصيني التي تسلمها المغرب إلى10 ملايين، إضافة إلى لقاح «أسترازينيكا» البريطاني، فيما تستهدف السلطات المغربية، تطعيم نحو 80% من سكانه البالغ عددهم نحو 37 مليون نسمة.