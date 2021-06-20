قوافل علاجية ومدارس صناعية.. قطار «حياة كريمة» ينطلق بقوة في 3 محافظات

قطار الخير الذي تقدمه مبادرة «حياة كريمة»، يتواصل في القرى والنجوع بمحافظات مصر المختلفة، وذلك لتوفير حياة آدمية تليق بالمواطن المصري، بداية من توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الطرق، مرورا بتوفير الوحدات الصحية والمدارس والمستشفيات، إضافة لتوفير فرص العمل للشباب والأسر الأولى للرعاية.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، تقريرا من 3 محافظات، يرصد جانبا من إنجازات مبادرة «حياة كريمة»، عرض برنامج «المبادرة»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، فيديوهات مصورة عنها.

بني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن مبادرة «حياة كريمة»، تنطلق في المحافظة بشكل قوي للغاية، في مركزي ناصر وببا، وزيارته مع وزير التنمية المحلية على الأرض كشفت عن معدلات التنفيذ، ولا سيما في المجمع الخدمي ومشروعات الصرف الصحي والتعليم.

وأكد أن كل المشروعات والقطاعات في المحافظة تنطلق بشكل قوي للغاية، ولا سيما المجمع الخدمي في قرية «الحمام»، والذي سيخدم عدد كبير من أهالي القرية والعزب المجاورة لها، إضافة للمشكلة المزمنة في المحافظة، ألا وهي الصرف الصحي، وهذه المشروعات ستنقل مركزي ببنا وناصر لمكانا أفضل يستحقها الأهالي هذا العام.

ولفت أنه جار إنشاء مجمع صناعي في قرية للتعليم الصناعي للبنات، ما يشكل نقلة نوعية لمركز ناصر، خاصة قرية «الرياض»، حيث تحتوي على ورش ومدارس تعليم أساسي، «المدارس دي طلعت من الأرض في خلال 3 شهور»، مؤكدا أن معدلات الإنجاز في مشروعات «حياة كريمة» عظيمة، ونسعى لتحقيق أهدافها.

دمياط

قال الدكتور محمد الغباشي، مسؤول القوافل العلاجية في دمياط، إن قرية «الكحيل» من القرى التي تستهدفها القوافل العلاجية، وهي القرى الأكثر فقرا واحتياجا للخدمة الصحية، والقوافل تقدم خدمة الكشف ويوجد عيادات تغطي تقريبا كل التخصصات، ودعم الكشف بالفحوصات الطبية، إذ يجري المعمل أكثر من 40 تحليلا.

وأضاف أن القوافل تجري أيضا الأشعة العادية وأشعة السونار، وبعدما يجري المريض كل الفحوصات ويعود للطبيب، يصرح له بالعلاج اللازم.

وقال حسام الجندي، مسؤول المواقع والتجهيزات الطبية في قوافل دمياط، إن قرية «الكحيل» مصنفة في محافظة دمياط من المناطق المحرومة والعشوائية، وتشمل 3 قرى تابعة لقرية الكحيل وهي قرى «كفر يوسف» و«اللوزي».

وأوضح أنه يوجد 12 عيادة متنقلة ومعمل للتحاليل متكامل وعيادة أشعة إكس راي عادية، تخدم على القافلة وتشمل كل التخصصات الطبية.

قنا

قال عبدالراضي عربي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا، إن تكلفة تنفيذ برنامج «حياة كريمة» على مستوى كل القطاعات قد تصل لأكثر من 2 مليار جنيه في مركز دشنا، والشركات بدأت العمل في 10 قرى وتوابعهم في قطاع الصرف الصحي، ما يكون له مردود إيجابي قريبا جدا بالمركز.

وأضاف «عربي» أنه جاري عمل 6 محطات رفع على مواقع أملاك خاصة، وجرى التنسيق مع مالك هذه المواقع، واستتبع ذلك زيادة في محطات برك الأكسدة، وجرى اختيار 400 فدان بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومندوب الهيئة والشركة المنفذة وذلك في الظهير الصحراوي لقرية «الميات» لتوسيع برك الأكسدة لاستيعاب خدمة الصرف الصحي.

وفي مجال المياه، قال إنه جاري تنفيذ محطة مياه «الميات»، في قرية «الصبريات» على نهر النيل، بمساحة أكثر من 2 فدان، بنسبة إنجاز جيدة جدا، بقوة 17 ألف متر مكعب يومي، كمرحلة أولى.