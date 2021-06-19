توصيل صرف ومرافق لقرى مبادرة «حياة كريمة» بالعدوة في المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتطوير 192 قرية بـ 757 تابعًا، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ تابع نائب محافظ المنيا بحضور اللواء محمد عزت، رئيس مدينة العدوة، تنفيذ المشروعات الخاصة بتوصيل الصرف الصحي بنطاق المركز، حيث تمت متابعة نسب تنفيذ المشروعات من حيث الحفر وتوصيل المرافق، مشدداً على أن يتم تنفيذ الأعمال وفقا للرسومات الهندسية ومطابقة لمعايير الجودة.

والتقي «أبوزيد»، بمجموعة من المواطنين من أهالي المركز، للاستماع لمتطلباتهم والتعرف على احتياجات المواطنين من المشروعات لتحديد أولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفة بنطاق المركز، مؤكدا أن هناك متابعة دورية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بصفة مستمرة للوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة كل المعوقات.

واستعرض محافظ المنيا في وقت سابق نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات، وتم مراجعة نسب التنفيذ الزمنية والفعلية بناءً على بنود الأعمال لجميع قطاعات «مياه الشرب - مشروعات الصرف الصحي - مشروعات مجمعات الخدمات - الهيئة العامة للأبنية التعليمية - الشباب والرياضة».

وراجع المحافظ مدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني، مشددا على الجهات المختلفة بأن المشروعات لا تقبل أي تقصير أو تأخير من قبل أي جهة في تنفيذ الجدول التنفيذي للمشروعات .

كما ناقش المحافظ موقف عدد من الأراضي لإنشاء مدارس بالقرى ضمن المشروع، بالإضافة إلى متابعة نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وتذليل اى عقبات واجهت العمل طوال الفترة الماضية، موجها الجهات المشاركة بتسليم كل التصميمات النهائية للمنشآت والمباني الحكومية المقرر إنشاؤها بالقري الي الجهة المنفذة للمشروع لسرعة البدء في الإنشاء.

وتابع المحافظ موقف مبادرة «سكن كريم» التي تساهم في دعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، بعد أن تم الانتهاء من حصر مستحقي سكن كريم بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وكلف رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع لجان المشاركة المجتمعية بمراجعة القوائم وتدقيقها، للتأكد من أحقية المواطن من الاستفادة من المبادرة.