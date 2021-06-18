أمناء صناع الخير: «حياة كريمة» نموذج عالمي رائد في ترسيخ قيم المواطنة 

أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تشارك في تنفيذها مؤسسة صناع الخير للتنمية نجحت في أن تكون نموذجا عالميا رائد من خلال ترسيخها لقيم المواطنة باستهداف الارتقاء بالمنظومة التعليمية للصغار والكبار.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها زمزم خلال مشاركته في الورشة الإقليمية «المواطنة في تعليم الكبار»، التي نظمها مؤخرا البيت العربي لتعليم الكبار والتنمية «عهد» والشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار بحضور رفعت الصباح رئيس البيت العربي لتعليم الكبار والتنمية، والدكتورة إقبال السمالوطي، أمين عام الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، وعاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار، ودعاء خليفة وزير مفوض مدير إدارة التربية والبحث العلمي بجامعة الدول العربية، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية.

وأوضح زمزم أن مبادرة حياة كريمة أحد روافد ترسيخ قيم المواطنة في مصر بالعمل على حل المشكلات الكبرى التي يعاني منها الريف المصري وعلى رأسها مشكلات الأمية والتسرب من التعليم فهي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في التجمعات الريفية، وهي ترجمة حقيقية لعزم القيادة السياسية على تنفيذ أهداف المبادرة والاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية على الأرض.

وأشار زمزم إلى أن مشكلة محو الأمية وإيجاد حلول لها أولوية قصوى لمبادرة «حياة كريمة» فالمبادرة عملت على التنسيق التام بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة محو الأمية في إتاحة وزارة التضامن لقاعدة بيانات الأميين لفروع الهيئة بالمحافظات، وتشمل القوائم أسماء الأميين والرقم القومي وعناوين إقامتهم، أيضا إعداد قوائم بأسماء المرشحين للعمل في فصول محو الأمية كمدرسين.

وتركز المبادرة على الفئات العمرية من 16 إلى 35 عاما فأكثر، على أن يكون هناك استثناء لمن تخطى هذا العمر بشرط الاستعداد التام للدراسة وتلقي العلم. وسوف تكون مدة الدراسة من 3 إلى 6 أشهر، على أن يتم العمل على توفير فرص عمل للناجحين المتحررين من الأمية.

يذكر أن الورشة الإقليمية حول المواطنة وتعليم الكبار اختتمت أعمال جلستها الافتتاحية بتكريم مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية كأحد رموز العمل الأهلي المصري التي شاركت بفاعلية في تنفذ خطط وبرامج ومبادارات أهلية طموحة تستهدف الارتقاء بالمواطن المصري غير القادر في القرى الأشد احتياجا.