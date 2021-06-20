في اليوم العالمي.. الأمم المتحدة تدعو إلى دعم اللاجئين حول العالم

يحتفي العالم، اليوم، باليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، ويتزامن مع مرور 60 عاما على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ودعت منظمة الأمم المتحدة في يوم اللاجئ العالمي الذي تحتفي به تحت شعار:«معاً نتعافى ونتعلم ونتألق» إلى دعم اللاجئين حول العالم وتوفير الحماية لهم وإدراجهم في أنظمة الرعاية الصحية والتعليمية والرياضية.

مفوضية اللاجئين: نسعى لتوسيع قدرة اللاجئين على الوصول إلى سبل الرعاية الصحية الأولية والثانوية

وقالت مفوضية اللاجئين، إنها تسعى إلى توسيع قدرة اللاجئين على الوصول إلى سبل الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وخدمات الصحة الإنجابية والصحة النفسية، وتمكين الأطفال اللاجئين من الوصول إلى التعليم الجيد لكي يتمكنوا من السعي لحياة أفضل.

من جانبه، تعهد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، في كلمة بهذه المناسبة، ببذل كل ما في وسعه لمساعدة ملايين النازحين قسراً.

ويتميز يوم اللاجئ العالمي في كل عام بتنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة في العديد من الدول وفي جميع أنحاء العالم بهدف دعم اللاجئين، فيما يقود هذه الأنشطة أو يشارك فيها اللاجئون أنفسهم، إضافة إلى المسؤولين الحكوميين، والمجتمعات المضيفة، والشركات، والمشاهير، وأطفال المدارس، وعامة الناس، من بين آخرين.

ويحتفل ملايين الأشخاص حول العالم، وعلى رأسهم فنانون وموسيقيون وحتى الطهاة، بيوم اللاجئ العالمي عبر سلسلة من الفعاليات على خلفية إحصائيات قاتمة تظهر أن عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب الحروب والاضطهاد أكبر من أي وقت مضى منذ إنشاء السجلات.

وفاقم فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»من أزمة اللاجئين حول العالم، ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة تجاوز عدد اللاجئين حاجز الـ80 مليوناً حول العالم في منتصف العام الماضي، فيما ارتفع عدد الأشخاص الفارين من الحروب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان فى عام 2020 إلى ما يقرب من 82.4 مليون شخص.