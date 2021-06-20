موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة البحر الأحمر

أكد مسؤلو التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن لجنة تقدير الدرجات انتهت من تصحيح أوراق الإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية وتم رصد درجات الصف الثالث الإعدادي، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن النتيجة في انتظار اعتمادها من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر قبل إعلانها.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في محافظة البحر الأحمر

وأفاد مسؤلو التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه تم الانتهاء من الكشوفات النهائية لنتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر للعام الدراسي الحالي وأن الإعلان عن النتيجة سيكون خلال الساعات القليلة القادمة بعد اعتمادها من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في محافظة البحر الأحمر

يستطيع الطالب برقم الجلوس التعرف على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بإدارات «رأس غارب - الغردقة - القصير - سفاجا - مرسى علم - شلاتين - حلايب - برنيس - أبو الحسن الشاذلي»، التعليمية محافظة البحر الأحمر 2021 من هنا.

92 ٪ نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وأوضح مسؤل بمديرية التعليم بالبحر الأحمر، أن المؤشرات النتيجة للعام الدراسي الحالي 2021 في أعلى مستوى لها حيث تعدت نسبة النجاح 92% وأن امتحان اللغة العربية ضمن المواد الأعلى درجات، مقدمة الشكر للموجهين والمعلمين القائمين على أعمال تقدير الدرجات وكذلك أعضاء الكنترول على التزامهم وحرصهم على مصلحة الطلاب.

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