إدارة بنوك الدم تنظم حملة للتبرع بالدم في كوم أمبو بأسوان

نظمت إدارة بنوك الدم بأسوان تحت إشراف الدكتور علي سيد مدير الإدارة ، اليوم، حملة خارجية للتبرع بالدم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بمركز كوم امبو.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب إعلام مديرية الصحة بأسوان، تهدف الحملة لتشجيع المتبرعين على الاستمرار في التبرع بالدم، حفاظاً على توفير إمدادات كافية منه طوال العام ، وأيضا في إطار رفع المشقة عن أهلنا في مركز كوم امبو، تحت إشراف فريق طبي ببنك دم كوم أمبو ، وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية الإسماعيلية التابعة لمركز كوم أمبو" .

وتابع البيان: «بناءا علي التعاون المشترك بين الإدارة العامة لبنوك الدم بالوزارة وخدمات نقل الدم القومية ، والتي تهدف إلى رفع مستوى تدريب وكفاءة العاملين داخل بنوك الدم ،و من أجل توفير دم آمن ، تم عقد دورة تدريبية أون لاين للعاملين ببنوك الدم، عن طريق تطبيق زووم ، لمدة 3 أيام ، حيث يشمل التدريب جميع أعمال وخدمات بنوك الدم وهي التبرع والصرف والمشتقات والسريولوجي».

5 مراكز تيسيرًا على المواطن

على جانب آخر أشار الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إلى أنه تم افتتاح 5 مراكز لتلقي لقاح الكورونا بمحافظة أسوان، بمستشفى صدر أسوان، ومعهد أورام أسوان داخل مدينة أسوان ، ومستشفى دراو المركزي داخل نطاق مدينة دراو ، وإدارة نصر النوبة الصحية بمركز نصر النوبة، وإدفو غرب بمبنى حي جنوب بمركز إدفو؛ للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم تجهيز هذه المراكز لتلقي المواطنين اللقاح، طبقا لمعايير مكافحة العدوى، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

مواعيد العمل في مراكز اللقاح

يذكر أن مواعيد العمل الرسمية داخل مراكز اللقاح، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً فى 4 مراكز لقاح هي الصدر ومستشفى دراو وإدارة نصر النوبة وإدفو غرب، أما في معهد أورام أسوان فالعمل يبدأ فى التاسعة صباحاً وينتهي في الثالثة عصرًا.