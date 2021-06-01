مدير «صحة أسوان»: لم نسجل أي إصابة بالفطر الأسود

قال الدكتور إيهاب حنفي مدير مديرية الشئون الصحية في أسوان، إن المديرية لم تسجل أي إصابة بالفطر الأسود، وحال ظهور حالات سيتم الإعلان عنها وتحذير المواطنين وتوعيتهم لالإجراءات الوقائية.

انشغال المواطنين بالبحث عن الفطر الأسود

وانشغل المصريون في الأيام الأخيرة بالبحث عن مرض الفطر الأسود بعد ظهوره في عدد من محافظات الجمهورية.

وتنشر «الوطن» بعض الإجابات المهمة حول طرق انتقال المرض داخل المنشآت الصحية، من الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان:

قال الدكتور مصطفى أبو المجد، إن انتقال المرض يتم من خلال استنشاق الفطريات من البيئة الرطبة غير النظيفة داخل المنشأة الصحية وذلك من خلال تقديم الخدمات الطبية المرتبطة بالرعاية الصحية مثل «استخدام المياه غير المعقمة المحملة بالفطر أثناء جلسات الأكسجين، وعدم صيانة التكييفات والفلاتر، والأجهزة الطبية غير المعقمة».

وتابع أيضاً ان انتقال الإصابة بالفطر الأسود تتم من خلال التلامس عن طريق: «استخدام الضمادات اللاصقة وخافضات اللسان الخشبية بدون اتباع الأساليب المانعة للتلوث، مفروشات المستشفيات والتعامل غير الآمن مع الأسطح الملوثة بالغبار والأتربة ثم التلامس مع المرضى».

كيفية الوقاية

وأضاف «أبو المجد»، إن الفطر الأسود لا ينتقل من إنسان لآخر، بل يجب الالتزام بكافة الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى «غسل اليدين بين كل مريض وآخر طبقاً لطبيعة الإجراء الطبي المتخذ وارتداء الواقيات الشخصية تبعاً لتقييم المخاطر واتباع أساليب العمل المناسبة لمنع العدوى ,مع إعادة معالجة الآلات والأدوات طبقاً لاشتراطات مكافحة العدوى، تنظيف وتطهير البيئة المحيطة بطريقة مناسبة، والتعامل الصحيح مع المفروشات والمنسوجات، التعامل الصحيح مع النفايات الطبية الخطرة».

وأضاف، كذلك التعامل السليم مع فلاتر التكييفات بالتنظيف والتطهير الدوري، والالتزام باستخدام الماء المعقم في مرطبات الأكسجين والعناية بالفم لمرضى العناية المركزة.

طرق علاج الفطر الأسود

وكشف «أبو المجد»، أنه إذا لم تتم السيطرة على المرض ولم يتم بدء علاجه مبكرا، يمكن أن يسبب الوفاة بمعدل يتراوح بين 20 و50% للمصابين بأعراض شديدة حسب نوع الفطر المسبب للمرض و الجزء المتأثر من الجسم، ويمكن علاج المرض بأدوية مضادة للفطريات مثل «amphotericin b»، تحت الإشراف الطبي وتستمر فترة العلاج من 4-6 أسابيع وفي بعض الأحيان قد يتطلب العلاج إجراء جراحة لاستئصال الأنسجة الميته أو المصابة كإزالة العينين أو الفك العلوي لوقف انتشار العدوى.