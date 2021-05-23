«صحة أسوان»: المحافظة خالية من مرضى الفطر الأسود

قال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة في أسوان، إنه لا يوجد أي إصابات بالفطر الأسود في المحافظة، بجميع مراكزها «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو».

٩ معلومات عن الفطر الأسود

وتنشر «الوطن» 9 معلومات مهمة عن الفطر الأسود، وهي:

1- عدوى فطرية بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة.

2- يصاب الناس به عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل، عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

3- ارتبط «الفطر الأسود» بمصابي كورونا بسبب زيادة نسبة السيتوكين والتي يفرزها الجهاز المناعي لمقاومة فيروس كورونا، والتي تضعف دفاعات الجسم فيضطر الأطباء إلى إعطاء المريض «سترويد» لتثبيط الجهاز المناعي وتقليل إفراز السيتوكين لكن السيتوكين والسترويد، يتسبب كلاهما في ارتفاع نسب السكر وضعف الجهاز المناعي فيصبح المريض عرضة للإصابة بالمرض.

4- المرض غير معدي لكنه مميت بنسبة 54%.

5- العفنيات موجودة بشكل طبيعي في التربة والمواد العضوية المتحللة، ولكن بمجرد دخولها جسم الإنسان يمكن أن تصيب الجيوب الهوائية خلف الجبهة والأنف وعظام الوجنتين وبين العينين والأسنان.

6- أكثر المعرضين للإصابة بـ«الفطر الأسود» هم مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، المصابين بالسكري وضعف جهاز المناعة.

7- مريض العفن الأسود ليس معديا.

8- ولاية تيلانجانا الهندية قالت إن سلطات المنطقة قررت اعتبار وباء فطر الغشاء المخاطي، «من الأمراض المعدية التي يجب الإبلاغ عنها، وفقا لقانون الأمراض الوبائية عام 1897».

9- يمكن أن يتطور مرض الفطر الأسود لدى الذين على اتصال بجراثيم فطرية في البيئة أو بعد دخول الفطر إلى الجلد من خلال جرح أو خدش أو حرق.