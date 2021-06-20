الخشت: الأمم المتحدة أشادت بتطوير القطاع الطبي في جامعة القاهرة

نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إشادة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بجهود جامعة القاهرة الريادية وتعاونها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لمكافحة العنف ضد المرأة، حيث قال السفير ايب بيترسون، خلال زيارته لعيادة الاستجابة الطبية في قصر العيني بجامعة القاهرة: «إن جامعة القاهرة تتقدم بفارق كبير في الإنجازات بالقطاع الطبي وفي القيادة، ونحن متحمسون بشأن هذا التعاون».

الخشت: سعدنا بشهادة دولية بحجم ما حدث من تطوير

وعلق الخشت، على هذه الإشادة قائلا: تشرفنا بالسيد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وسعدنا بشهادة دولية بحجم ما حدث من تطوير.

وكان الخشت تفقد برفقة السفير ايب بيترسون، وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد، وذلك ضمن الجولة الرسمية التي يقوم بها بيترسون بمصر للاطلاع على طبيعة البرامج والمشاريع التي يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على تنفيذها، بالشراكة مع الحكومة المصرية.

يذكر أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، افتتحا في ديسمبر 2020 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، وهي أول عيادة من هذا النوع في الجامعات المصرية، حيث تم تجهيزها وتدريب الكوادر العاملة بها على أعلى مستوى من خلال بروتوكول طبي للتعامل مع فئات السيدات اللائي تعرضن للعنف وبهدف الحصول على خدمة متكاملة ترعى الصحة النفسية والبدنية.