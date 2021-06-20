أمسية عن تاريخ مصر وتونس بـ«الأعلى للثقافة»: فيلم تسجيلي ورسائل ومبادرات

تنطلق أولى فعاليات العام الثقافي المصري التونسي 2021-2022، تحت شعار «مصر تونس.. تاريخ ثقافي وآفاق مشتركة»، الأربعاء المقبل، الذي أعلن كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد، إقرارهما خلال لقائهما بالاتحادية خلال شهر أبريل الماضي،

وتأتي أولى هذه الفعاليات، في إطار مبادرة «علاقات ثقافية» التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الكاتب صبري سعيد في الساعة السادسة يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة أمسية جديدة من أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية» والتي يتمّ فيها الاحتفاء بتونس.

وتتصدّر الأمسية، عرض فيلم تسجيلي قصير حول تونس، وأبرز ملامحها الثقافية، ثم يعقبه كلمة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية ومطلقة مبادرة «علاقات ثقافية»، ثم كلمة سفير تونس لدي مصر السفير محمد بن يوسف متحدثًا عن أبرز انطباعاته عن العلاقات الثقافية بين البلدين، إضافة لتسليط الضوء على فرص التعاون الثقافي المستقبلية فيما بينهما، ولعرض الجانب الآخر من الصورة سوف يتحدث السفير ايهاب فهمي سفير مصر لدى تونس في رسالة مصورة أرسلها خصيصًا لتبث خلال هذه الأمسية عن رؤيته لهذا الأمر، كما يستعرض بعض المبادرات الرامية لمزيد من التقارب بين البلدين في الفترة الماضية، وتشارك بالحضور ممثلة لوزارة الخارجية المصرية السفيرة رانية البنا نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول المغرب العربي.

المشاركون في عام الثقافة المصرية التونسية

كما يشارك في الأمسية عدد من المفكرين من بينهم: الكاتبة والأديبة والروائية المصرية الكبيرة سلوى بكر، والدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

جدير بالذكر، أنَّ الفترة الماضية شهدت تسارع الجهود لخروج هذا العام على النحو الذي يحقق إضافة للحركة الثقافية في البلدين ويفتح آفاقًا لمزيد من التعاون المشترك فيما بينهما، حيث التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والسفير محمد بن يوسف سفير تونس بمصر، لمناقشة أجندة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية «2021 – 2022».

وفي المقابل، عقد السفير إيهاب فهمي سفير مصر لدى تونس سلسلة من اللقاءات مع الأطراف المعنية في تونس، تمّ خلالها تأكّيد دور الثقافة الفاعل في تحقيق مزيد من التواصل الإنساني والاقتصادي بين البلدين، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث لا يسمح بدخول مبنى المجلس دون ارتداء الكمامة، كما تبث الأمسية أونلاين عبر فيسبوك.