أمسية عن تاريخ مصر وتونس بـ«الأعلى للثقافة»: فيلم تسجيلي ورسائل ومبادرات
تنطلق بعد غد بحضور وزيرة الثقافة وسفير مصر بتونس
كتب:
إلهام زيدان
02:32 م | الأحد 20 يونيو 2021
عام الثقافة المصرية التونسية
تنطلق أولى فعاليات العام الثقافي المصري التونسي 2021-2022، تحت شعار «مصر تونس.. تاريخ ثقافي وآفاق مشتركة»، الأربعاء المقبل، الذي أعلن كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد، إقرارهما خلال لقائهما بالاتحادية خلال شهر أبريل الماضي،
وتأتي أولى هذه الفعاليات، في إطار مبادرة «علاقات ثقافية» التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الكاتب صبري سعيد في الساعة السادسة يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة أمسية جديدة من أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية» والتي يتمّ فيها الاحتفاء بتونس.
وتتصدّر الأمسية، عرض فيلم تسجيلي قصير حول تونس، وأبرز ملامحها الثقافية، ثم يعقبه كلمة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية ومطلقة مبادرة «علاقات ثقافية»، ثم كلمة سفير تونس لدي مصر السفير محمد بن يوسف متحدثًا عن أبرز انطباعاته عن العلاقات الثقافية بين البلدين، إضافة لتسليط الضوء على فرص التعاون الثقافي المستقبلية فيما بينهما، ولعرض الجانب الآخر من الصورة سوف يتحدث السفير ايهاب فهمي سفير مصر لدى تونس في رسالة مصورة أرسلها خصيصًا لتبث خلال هذه الأمسية عن رؤيته لهذا الأمر، كما يستعرض بعض المبادرات الرامية لمزيد من التقارب بين البلدين في الفترة الماضية، وتشارك بالحضور ممثلة لوزارة الخارجية المصرية السفيرة رانية البنا نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول المغرب العربي.
المشاركون في عام الثقافة المصرية التونسية
كما يشارك في الأمسية عدد من المفكرين من بينهم: الكاتبة والأديبة والروائية المصرية الكبيرة سلوى بكر، والدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
جدير بالذكر، أنَّ الفترة الماضية شهدت تسارع الجهود لخروج هذا العام على النحو الذي يحقق إضافة للحركة الثقافية في البلدين ويفتح آفاقًا لمزيد من التعاون المشترك فيما بينهما، حيث التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والسفير محمد بن يوسف سفير تونس بمصر، لمناقشة أجندة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية «2021 – 2022».
وفي المقابل، عقد السفير إيهاب فهمي سفير مصر لدى تونس سلسلة من اللقاءات مع الأطراف المعنية في تونس، تمّ خلالها تأكّيد دور الثقافة الفاعل في تحقيق مزيد من التواصل الإنساني والاقتصادي بين البلدين، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث لا يسمح بدخول مبنى المجلس دون ارتداء الكمامة، كما تبث الأمسية أونلاين عبر فيسبوك.