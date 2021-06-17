تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، وَالذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة محمد الباسوسي، خلال الفترة من 16 حتى 21 يونيو الجاري.

رافق وزيرة الثقافة؛ اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

ويتولى رئاسته الناقد السينمائي عصام زكريا واخرج حفل الافتتاح الفنان هشام عطوة، بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ، الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة والشخصيات العامة والفنانين والنقاد وقيادات وزارة الثقافة، وصناع السينما التسجيلية والقصيرة.

وقالت وزيرة الثقافة، خلال كلمتها، إنها «تشعر بالسعادة ونحن نحتفل بانعقاد الدورة الثانية والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والتي تجسد الإصرار على استئناف الحياة بصورة طبيعية وتجاوز جائحة كورونا.

وأضافت أن مدينة الإسماعيلية تعد رمزا للأمل وأيقونة المقاومة وصناعة المستقبل، ونعلن على أرضها افتتاح هذه الدورة من المهرجان، لنؤكد للعالم أن الفنون بأنواعها وسيلة للتواصل وبث التفاؤل بين الأفراد والجماعات.

وأوضحت أن الأفلام التسجيلية والقصيرة تأتي لتعكس وبعمق هموم الإنسان وأسئلته الرئيسية فالمجال السينمائي يحملنا في رحلة دائمة لاكتشاف الحقائق والقاء الضوء على الاحلام والطموحات وطرح القضايا سعيا للتغلب عليها، فمن خلال هذه الدورة الاستثنائية من المهرجان يترسخ الإيمان بالدور الذي تلعبه القوى الناعمة في تحقيق التقارب بين الشعوب والثقافات خاصة مع تواجد هذه الكوكبة من صناع السينما من جميع انحاء العالم وتتأكد عامًا بعد عام رسالة مصر على مر التاريخ باعتبارها ممراً للسلام ومعبراً للمحبة وجسراً للتواصل بين كل شعوب العالم.

ولفتت وزيرة الثقافة، إلى أنه من دواعي الفخر أن تكون روسيا ضيف شرف المهرجان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل أوجه التعاون الثقافي بين البلدين وحرص وزارة الثقافة على تنفيذ خطة أنشطتها ضمن عام التبادل الإنساني بين البلدين.

وفي ختام كلمتها؛ وجهت التحية لكل ضيوف مصر، مقدمة الشكر لكل القائمين علة المهرجان، الذين بذلوا جهودا ضخمة للخروج بهذه الدورة بالشكل اللائق بمصر وحضارتها العريقة.