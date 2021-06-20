تسيير 75 أتوبيسا بالغاز والكهرباء في شوارع الإسكندرية

وجّه اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية، إلى تسيير الاتوبيسات الصديقة للبيئة التي تعمل بالكهرباء والغاز في الخطوط والمسارات التي تخدم قطاع عريض من الجماهير، كونها تعمل بالوقود الآمن وتحافظ على البيئة، وتظهر الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط وعاصمة مصر الثانية أمام أهلها وزوارها، وذلك في إطار توجه الدولة لتفعيل استخدام الوقود الآمن للحفاظ على البيئة.

وأكد المحافظ في بيان، اليوم، أن هناك 60 أتوبيسا يعمل بالغاز الطبيعى في 10 مسارات تخدم مناطق «الموقف الجديد، 15 مايو، محطة مصر، المنتزه، سكينة، العوايد، البيطاش، والهانوفيل»، كما أن هناك أتوبيسات تعمل بالكهرباء في 3 مسارات، المسار الأول هو «الأنفوشى طريق الكورنيششارع 45 المعمورة الشاطئ»، والثاني يخدم «رأس التين طريق الكورنيش - الملاحة - مستشفي الصدر»، والمسار الثالث «بشاير الخير، طريق المحمودية، والعوايد».

وأوضح أن هناك 15 اتوبيسا يعمل بالكهرباء في شوارع المدينة الساحلية، وذلك من أجل التيسير على المواطنين والركاب ومنع التزاحم.

وأشار «الشريف»، إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعي من أولويات أجهزة المحافظة لتوفير وسائل نقل جماعي آمنة ومريحة وصديقة للبيئة، حيث وجه الشريف، المهندس محمد ذكريا رئيس هيئة العامة لنقل الركاب بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في وسائل المواصلات العامة من اتوبيسات و خطوط الترام والاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.