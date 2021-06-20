موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2021 في الإسكندرية

يترقب أولياء الأمور، إعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2021 في الإسكندرية، بعد الإنتهاء من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ومن المقرر أن يكون التنسيق الدبلومات الفنيه «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي»، خلال الأسبوع الجاري بعد الانتهاء من التظلمات التي بدأت بالأمس من أجل منح الطلاب فرصة لتزويد الدرجات في بعض المواد أو التأكد من درجاتهم في الشهادة الإعدادية.

تنسيق الدبلومات الفنية في الإسكندرية

ومن المقرر أن يتم احتساب درجات خريجي الشهادة الإعدادية مع التعرف على نسبة إشغال المدارس الفنية في كل إدارة تعليمية وتحديد درجة تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية الفنية بمختلف أنواعها واعتمادها من قبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ثم الإعلان عنها بمجرد الاعتماد مع إعلان المرحلة الثانية منها لإتاحة فرصة لطلاب آخرين من الالتحاق بعد ملئ عدد من المدارس بالمرحلة الأولي.

وقالت نادية فتحي، مدير عام التعليم في مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، في تصريح صحفي، إنه من المقرر أن يتم إعلان التنسيق خلال الأسبوع الجاري، حيث بدأت تظلمات طلاب الإعدادية إضافة إلى بدء امتحانات الدبلومات الفنيه في الإسكندرية مع الاستعداد لبدء امتحانات الثانوية العامة .

امتحانات الدبلومات الفنية في الإسكندرية 2021

وبدأت بالأمس امتحانات الدبلومات الفنية وقُدر عدد المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بالإسكندرية بـ 24665 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام 90 لجنة امتحانية منها 39 لجنة للتعليم الصناعي و 45 لجنة للتعليم التجاري والفندقي وست لجان للتعليم الزراعي.