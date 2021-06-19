حقيقة إغلاق مقاهي الإسكندرية خلال مباراة الأهلي والترجي

مباراة الأهلي والترجي، لا صوت يعلو في مصر على صوت تلك المباراة الهامة التي تنطلق في السادسة مساء اليوم، حيث شهدت مقاهي محافظة الإسكندرية استعدادات كبرى من توفير الكراسي والشاشات ومكبرات الصوت لاستضافة المشاهدين؛ لمتابعة بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الجاري 2020-2021.

وفي ظل استعدادات المقاهي لاستقبال المشاهدين لمتابعة مباراة الأهلي والترجي، تداول البعض أنباء عن احتمالية إغلاق المقاهي خلال البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي في محافظة الإسكندرية، وهو الأمر الذي سبب المخاوف لدى بعض الجمهور؛ نظرًا لإذاعة المباراة الهامة عبر قناة beIN Sports HD 4 بتعليق محمد بركات، وهي القناة المشفرة.

مصدر أمني: لا يوجد قرار بإغلاق المقاهي خلال مباراة الأهلي والترجي

وقال مصدر أمني بالإسكندرية، إنه لا يوجد قرار بإغلاق المقاهي خلال مباراة الأهلي والترجي في محافظة الإسكندرية، نافيًا ما تردد من أنباء حول احتمالية الغلق خلال مباراة الأهلي والترجي التونسي.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ما تقرر خلال مباراة الأهلي والترجي اليوم، هو تكثيف الحملات برفقة إدارات الإشغالات المتواجدة في أحياء الإسكندرية، من أجل ضبط المقاهي التي تستغل حرم الطريق أثناء مباراة الأهلي والترجي وغيرها من المباريات الكبرى.

وأوضح أنه سيتم مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال مباراة الأهلي والترجي التي تشهد إقبالا كبيرا في المقاهي لمتابعة اللقاء.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ووصل الأهلي لنصف النهائي على حساب نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، فيما نجح الترجي في الوصول لنصف النهائي بدوري الأبطال على حساب شباب بلوزداد الجزائري.

وتأتي مباراة الأهلي والترجي في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لنسخة الموسم الجاري 2020-2021، التي ستقام مساء اليوم السبت، على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي «ملعب رادس»، وسيواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، اللذين يلعبان نصف النهائي الآخر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

ومن المقرر أن تبدأ المواجهة بين الفريقين الكبيرين عند تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة «السابعة بتوقيت مكة المكرمة»، وسيتم نقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4 بتعليق محمد بركات.