فض سرادق عزاء ومصادرة 33 شيشية لمخالفة إجراءات كورونا بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حملات يومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وأسفرت عن ضبط 33 شيشة بعدد من الكافتيريات بنطاق الوحدات المحلية (صافور - قرموط صهبرة)، وتم تحرير محاضر لأصحابها ، كما تم ضبط 15 حالة إشغال طريق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة موسعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية

كما شن الجهاز التنفيذي لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعه لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من التكاتك المخالفة، وتم تغريم 9 مواطنين بالمواصلات العامة لعدم ارتداء الكمامة الواقية، ورفع 33 حالة إشغال متنوعه أمام المحال التجارية والطرق العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فض سرادق بمدينة القنايات حفاظا على سلامة المواطنين

وفضت رئاسة مدينة القنايات، سرادق عزاء بنطاق مدينة القنايات، مع قسم الشرطة حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

محافظ الشرقية يشدد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية

من جهته، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية على المقاهي والكافتيريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية و مصادرة التوك توك المخالف لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.