مدارس البترول 2021 في الإسكندرية.. تقبل من 140 درجة

ييحث أولياء الأمور، عن مدارس البترول والنقل البحري 2021 في الإسكندرية، للتعرف علي شروطها وأقسامها وأماكنها من أجل خريجي الشهادة الإعدادية، في محاولة للبحث عن مجالات أخرى غير الثانوية العامة، ودراسة البترول والنقل البحري وإتاحة فرصة للعمل بعد التخرج أو استكمال التعليم في مجال النقل البحري، خاصة بعد التزاحم على مدارس الثانوية العامة، بالتزامن مع إنخفاض المجموعات لهذا العام في الشهادة الإعدادية، وانتظار تنسيق الدبلومات الفنية 2021 وتنسيق الثانوية العامة.

تقبل مدارس البترول 2021 في الإسكندرية الحاصلين على الشهادة الاعدادية العامة أو الأزهرية وتمنح دبلوم الثلاث سنوات بقرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة68، وتخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم وعددها 3 مدارس في محافظة الإسكندرية وجيمعها مدارس تعليم خاص.

عناوين مدارس البترول في الإسكندرية

تتواجد مدارس البترول والنقل البحري بالإسكندرية، تعليم خاص، بالعنوان: طريق 45 الدولي، حوض 6، طريق علي ماهر، أول سكة الشعيرة، شرق الإسكندرية، فضلا عن عنوان آخر: مدرسة الإسكندرية للبترول والنقل البحري في المنتزه أمام شارع الملك، بجوار قسم ثالث المنتزه شرق الإسكندرية، إلى جانب المدرسة الثانوية الصناعية للبترول بالإسكندرية، تعليم خاص، بالعنوان: قسم باب شرقي، باب شرقي وابور المياه وسط الإسكندرية.

تنسيق مدارس البترول 2021 في الإسكندرية

تستقبل مدارس البترول 2021 في الإسكندرية خريجي الشهادة الإعدادية الحاصلين على 140 درجة من 280 درجة في مرحلة الإعدادية فيما فوق، حيث تتيح فرصة لجميع الطلاب الغير حاصلين على المجموعات مرتفعة في الشهادة الإعدادية الالتحاق بها.

مصروفات مدارس البترول 2021 في الإسكندرية

تتراوح مصاريف مدارس البترول والنقل البحري والصناعات المتقدمة في المدارس الخاصة من 3 آلاف جنيه حتى 8 آلاف جنيه، حسب كل قسم بالمدرسة.

أقسام مدارس البترول 2021 في الاسكندرية

قسم البترول والبترو كيماويات.

قسم النقل البحري والملاحة.

قسم الالكترونيات الصناعية.

قسم فني معمل كيمياء.

قسم التبريد والتكييف.

قسم الملابس الجاهزة.

قسم صيانة ماكينات الحياكة.