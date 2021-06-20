سقوط «عصابة سرقة البيوت» بالإسكندرية: ارتكبوا 13 واقعة عن طريق «كسر الأبواب»

خلصت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، إلى تكوين عاطلين لهما معلومات جنائية تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن، بأسلوب تسلق الأسوار، مُتخذان من دائرة قسم شرطة «برج العرب» مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي باستخدام سيارة مُستأجرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بارتكاب 13 واقعة مماثلة بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما سيئ النية، وأمكن ضبطهما.

كما توصلت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام إلى تكوين عاطل، وسيدة لهما معلومات جنائية، تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب «كسر الأبواب»، متخذان من دائرة قسم شرطة «مينا البصل» مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بارتكابهما 12 واقعة بدوائر أقسام شرطة «الدخيلة، أول العامرية، مينا البصل، اللبان»، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما سيئي النية، وتمّ ضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.