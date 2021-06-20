بينها شبح الإسماعيلية ومصر تنهض.. 14 تمثالاً أثاروا سخرية المصريين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً خلال الساعات القليلة الماضية، فور تداول صور تمثال الشبح الذي ظهر في محافظة الإسماعيلية ثم اختفى بعد ساعات قليلة، ولا تمر فترة دون حدوث جدل بسبب التماثيل التي تظهر بين الحين والآخر، فعلى الرغم من خيال الفنانين الخصب والمبدع إلا أنّه يكون مثيراً للسخرية في بعض الأوقات، ذلك الذي حدث على فترات متقطعة في عدة محافظات كان للإسماعيلية نصيب الأسد في إثارتها الجدل بسبب تماثيلها الغريبة المخيفة تارةً والمثيرة للضحك والسخرية تارة أخرى.

تمثال الشبح بالإسماعيلية

أثار تمثال الشبح بمحافظة الإسماعيلية، رعب أهالي المحافظة، خلال الساعات الماضية، وتبينّ أنّ التمثال تابع لمحل هدايا وتحف قرب ميدان إبراهيم سلامة، حيث صمم صاحبه مجسم خشبي مغطى بالأسمنت ووضع عليه قطعة قماش لاستكماله بغرض وضعه داخل المحل كدعاية، ولكن فور حدوث جدلاً أزاله فوراً لكن صورته اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

تمثال الخديوي إسماعيل

أزمة كبرى حدثت في محافظة الإسماعيلية بعد طلاء تمثال الخديوي إسماعيل الحاكم الخامس لمصر الحديثة والموجود في تقاطع شارعي الثلاثيني ومحمد علي ومدخل طريق البلاجات السياحي، بعد دهانه باللون الأسود الداكن والفضي، بعدما كان يحمل اللون الأخضر المحلى بالذهب، واعتبر الجميع أنّ طلائه يعد تشويهاً لمؤسس مدينة الإسماعيلية الحديثة.

تمثال اللاعب الرياضي

وأثار تمثالاً لرجل مقتول العضلات في مدينة الإسماعيلية موجة من السخرية الواسعة بسبب شكله بالإضافة إلى ملابس السباحة التي كان يرتديها، بينما وصفه الكثيرون بأنّه إعلان للملابس الداخلية.

تمثال مصر تنهض

كان ذلك التمثال الذي نحته الدكتور أحمد عبد الكريم الأستاذ بكلية التربية النوعية بحلوان فقابله رواد السوشيال ميديا بعشرات التعبيرات الحزينة والساخرة، حيث قال عنه الروائي الدكتور يوسف زيدان: «في البداية ظننت هذا التمثال الرخامي المسمى مصر تنهض هو مجرد مزحة سخيفة، ثقيلة الظل.. ثم اتضخ، ويا للعجب أنّ الفضيحة حقيقية!! لله الأمر من قبل ومن بعد».

تمثال الفلاحة المصرية في العمرانية

وهو التمثال الموجود أمام أكاديمية الفنون بحي العمرانية في محافظة الجيزة، وأثارت عملية تجديد النسخة الثانية منه موجة من السخرية فور انتشار صوره وهو مطلي بألوان براقة غريبة، وتدخلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لتجري إعادة دهانه مرة أخرى من خلال لجنة متخصصة.

تمثال نفرتيتي

ظهر تمثالاً مشوهاً للملكة نفرتيتي في مدينة المنيا حيث أظهر ملامحها بصورة سيئة، فضلا عن طلائه بألوان تسبب تلوثاً بصرياً مما تسبب في موجة سخرية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي الذين لقبوه بـ «عفريتة نفرتيتي» وهو ما دفع المحافظ لإزالته.

تمثال أم كلثوم

أثار طلاء تمثال أم كلثوم الموجود في حي الزمالك بالدوكو باللون الذهبي اللامع، أزمة كبرى، وتحوّل من تحفة فنية إلى تمثال مشوه عديم الملامح مما تسبب في أزمة كبرى واستياء لدى الفنانين.

تمثال رفاعة الطهطاوي

أحدث تمثال رائد نهضة العلم في مصر رفاعة الطهطاوي، والموجود في محافظة سوهاج أزمة كبرى نتيجة تشويه التمثال خلال ترميمه وصيانته من قبل الوحدة المحلية، بعدما حدث به بعد التشققات، ولكن ترميمه أدى إلى تشويهه وظهوره بصورة سيئة.

تمثال محمد عبد الوهاب

فوجئ المارة بميدان باب الشعرية بتشويه مفاجئ لتمثال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب خلال ترميمه، بعد طلائه باللون الذهبي والبني، لقابله موجة غضب عارمة من الفنانين.

تمثال أحمد عرابي

لم يسلم تمثال قائد الثورة العرابية الموجود بميدان المرور بقرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، من التشويه بعدما تم طلائه باللون الأخضر والحصان باللون الأبيض، ليلقى موجة سخرية واسعة من الأهالي.

تمثال طائر الحكمة

أثار تمثال لطائر الحكمة بجامعة المنصورة، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه الجميع بأنّه يشبه المومياء الملفوفة بالكفن.

تمثال عروسة البحر

حالة من السخرية اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي بعدما شاهدوا تمثال عروس البحر بمدينة سفاجا بمناسبة افتتاح أحد الميادين، ووصفه الجميع بتشويه عروس البحر وليس مظهراً جمالياً، فيما أطلق عليه الكثيرون تمثال «صافيناز».

تمثال أم الشهيد

تسبب تمثال «أم الشهيد» الذي تم تصميمه لوضعه في أحد ميادين محافظة سوهاج، في حملة انتقادات واسعة لمصممه وهو عبارة عن صورة سيدة ترمز لمصر يحتضنها من الخلف شخص بزي عسكري، ولاقى انتقادات حادة بعدما وصفه الجميع بأنّه غير أخلاقي ويوحي بالتحرش، وهو ما نفاه المهندس وجيه ياني مصمم التمثال الذي دافع عن فكرته رغم استجابته وقيامه بعمل بعد التعديلات.

تمثال العقاد

لم يسلم الأديب والكاتب عباس العقاد من التشويه الذي طاله خلال ترميمه، ووضعه في محافظة أسوان، فتغيرت ملامحه وأظهرته بشكل سئ الأمر الذي تسبب في موجة واسعة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

النصب التذكاري ببورسعيد

أثار تمثالاً يشبه «الببرونة» بمحافظة بورسعيد، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الذين وصفوه بأنّه يسيئ للمدينة مما دفع المحافظة لإزالته.