تعليم المنيا تعلن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا، أن ملامح نتيجة الشهادة الإعدادية سوف تظهر هذا الأسبوع، بعد إجراء المراجعات اللازمة للمرة الثالثة، حرصاً على مصلحة الطلاب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن أعمال التصحيح بدأت قبل انتهاء الامتحانات يوم السبت الماضي، بمشاركة 4000 معلم و800 موجة مادة دراسية، ويتم التشديد على الدقة في الرصد وتطبيق قواعد العدالة لصالح الطلاب، مع التأكيد على المشاركين في أعمال تقدير الدرجات بضرورة التحلي بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم، من أجل صالح الطلاب للحصول على حقهم كاملاً دون زيادة أو نقصان.

ولفت إلى أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية، جرت داخل 3 كونترولات فرعية من العدوة شمالاً وحتي دير مواس في أقصي الجنوب، وهي المنيا وملوي وبني مزار، منوهاً أنه سيتم إعلان النتيجة عقب اعتمادها من المحافظ اللواء أسامة القاضي.

وقال «الرشيدي» إن امتحانات الدبلومات الفنية بقطاعاتها الثلاثة بدأت اليوم السبت، وسط إجراءات احترازية مشددة، لافتاً إلى أن 57 ألف و500 طالب وطالبة أدوا امتحاناتهم في مادة اللغة العربية والأدب، موزعين على 197 لجنة بمراكز المحافظة التسعة.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد طلاب المتقدمين في امتحانات القطاع الزراعي يبلغ نحو 12600 طالب وطالبة، فيما يتقدم نحو 21600 طلب وطالبة في امتحانات القطاع التجاري، بينما يتقدم نحو 23500 طالب وطالبة، على مستوى المحافظة، في القطاع الصناعي.

وأكد «الرشيدي» أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وأن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى بشأن الامتحانات، التي تستمر لمدة 15 يوماً، تبدأ بعدها أعمال التصحيح وأعمال رصد الدرجات.