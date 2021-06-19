محافظ المنيا: تقنين الأوضاع الوظيفية لـ8297 عاملا مؤقتا
كتب:
اسلام فهمي
09:56 م | السبت 19 يونيو 2021
محافظ المنيا
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم السبت، عن تقنين أوضاع 8297 من العاملين المؤقتين، ضمن المرحلة الثانية لاستقرار أوضاع العاملة المؤقتة بالمحافظة.
وأصدرت محافظة المنيا بياناً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه أنه حرصاً على تقنين الأوضاع الوظيفية للعمالة المؤقتة بنطاق المحافظة، وفى إطار السياسة العامة للدولة لاستقرار الأوضاع الوظيفية للعمالة المؤقتة، وفى ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنهت لجنة الموارد البشرية بالمحافظة إعداد محضر اللجنة، والذي يتضمن الموافقة على تثبيت 8297 من العاملين المؤقتين بنطاق المحافظة، المرحلة الثانية.
ووجه محافظ المنيا بسرعة عرض قرار التثبيت عليه للاعتماد بأسرع وقت ممكن، وفور الانتهاء من مراجعة محضر لجنة الموارد البشرية من التنظيم والإدارة.
واستقبل محافظ المنيا، الأربعاء الماضي، اللجنة المسئولة عن وضع آلية تثبيت 6549 متعاقد بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمشكلة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة، وتضم اللجنة: عادل عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية، وعدد من الأعضاء، وذلك لمناقشة الموضوعات الخاصة بالعمالة الموقتة بالمحافظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
أكد محافظ المنيا، على أهمية حل مشاكل جميع العاملين بالتربية والتعليم وتقنيين أوضاعهم الوظيفية، ووجه إدارة الموارد البشرية بالمحافظة، مديرية التنظيم والإدارة، ومديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة، وسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة وفقا للقواعد القانونية، لتثبيت 6549 متعاقد بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.