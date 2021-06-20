قافلة طبية للكشف على أمراض العيون بسوهاج

شهدت قرية «المدمر»، مركز طما محافظة سوهاج، قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون، بالتعاون بين «صناع الخير»، وبنك مصر، ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفى إطار الإستجابة لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية العمل المشترك لدعم تطوير الريف المصري.

تم تنظيم القافلة ضمن قوافل مبادرة «عنيك فى عنينا»، لمحاربة العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبإشراف السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الإجتماعى والتى تهدف إلي تقديم الخدمات الطبية النوعية فى مجال القضاء على أمراض العيون داخل القرى الأشد إحتياج فى محافظات الجمهورية المختلفة.

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن القافلة قدمت وعلى مدار ساعات عملها خدمات توقيع الكشف الطبى على عيون الأهالى فضلا عن توزيع عبوة قطرات علاجية وتشخيص إحتياج المواطنين لنظارات طبية مع عمل المقاسات المطلوبة وتشخيص الإحتياج لإجراء جراحات عيون مختلفة تمهيداً لتسليم النظارات وإجراء الجراحات فى القريب العاجل.

وأشار إلي أن خدمات قوافل «عنيك فى عنينا»، تقدم بالمجان تماماً وتم إتخاذ الإجراءات الاحترازية وإشتراطات التباعد الإجتماعى التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا.

وكانت مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، اعلنتا عن إجراء عمليات جراحات عيون مختلفه لعدد من أهالي قرية باصونة والقرى المجاورة بمركز المراغة، ضمن قافلة مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى، تم إجراء عمليات جراحات العيون مع الأخذ بكامل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية في مواجهة انتشار فيروس كورونا.