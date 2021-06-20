استشهاد أمين شرطة حاول منع تاجر مخدرات من الهرب في حملة بالخصوص

استشهد امين شرطة من قوة قسم الخصوص إثر محاولة تاجر مخدرات الهروب من كمين أمني خلال حملة أمنية لضبط تجار ودواليب المخدرات بالمنطقة، حيث حاول المتهم الهرب من القوة فاصطدم بسيارته بأمين الشرطة.

ألقي القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل جثمان أمين الشرطة للمستشفى، حيث قررت النيابة التصريح بدفن جثمان الشهيد بمسقط رأسه بقرية سبك الأحد بمحافظة المنوفية واستعجال تقرير الطب الشرعي حول الواقعة وطلب تحريات المباحث وحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وتقرر إقامة جنازة عسكرية للشهيد بمسقط رأسه بقرية سبك الأحد بمحافظة المنوفية في حضور القيادات الأمنية بمحافظتي القليوبية والمنوفية.

كان اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، تلقى إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بإستشهاد امين شرطة محمد علي صابر من قوة شرطة قسم الخصوص خلال حملة أمنية لمداهمة دواليب المخدرات وضبط المتاجرين بالمواد المخدرة بدائرة لقسم.

وتبين من تحرياتمباحث قسم الخصوص، أنه خلال الحملة وفحص بعض المشبوهين بحيازة المخدرات والأقراض المخدرة بمنطقة الخصوص، شعر المتهم بالقوات فحاول الهرب بسيارته من الكمين الأمني فتصدى له أمين الشرطة الشهيد، واصطدم بالسيارة فلقي مصرعه في الحال، وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة داخل السيارة.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة؛ بقصد الاتجار وأنه حاول الهرب من القوات خلال ضبطه فتصدى له الشهيد واصطدم به.