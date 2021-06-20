مطالبات بتقليل تنسيق بدائل الثانوية.. والتعليم: نستهدف أفضل الطلاب 

لم تكن الثانوية العامة هي الملاذ الأول والأخير لدى أولياء الأمور بعد الشهادة الإعدادية، فبعد إنشاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية بشروط معينة تبدو صعبة بالنسبة للطلاب، خاصة شرط التنسيق، طالب عدد من أولياء الأمور بتقليل الحد الأدنى للقبول بهذه المدارس، أو مقارنتها بتنسيق مدارس الثانوية العامة.

الحزاوي: يجب الأخذ في الاعتبار جائحة كورونا التي أثرت على الطلاب في المذاكرة والامتحانات

أشادت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بجهود وزارة التربية والتعليم بتطوير التعليم الفني في مصر، ورفع جودته من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تتبع المعايير الدولية، لإعداد خريجين من العمالة المصرية المؤهلة والمدربة جيدا من خلال مجموعة من التدريبات العملية بالمصانع والشركات الشريكة لهذه المدارس.

وأضافت الحزاوي، أنّ تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية أعلى بكثير من تنسيق الثانوية العامة، الأمر الذي يقف عائقا أمام العديد من الطلاب في الالتحاق بهذه المدارس، مؤكدة أنّه يجب على الوزارة تقليل درجات التنسيق والأخذ في الاعتبار جائحة كورونا التي أثرت على الطلاب في المذاكرة والامتحانات.

يونس: يجب إعلان تفاصيل أكثر عن مصير الطالب بعد التخرج وفرص العمل المتاحة أمامه

«مركزية معظم المدارس التكنولوجية» عقبة ثانية أمام الطلاب وأولياء الأمور بعد عقبة التنسيق، حيث تقول أميرة يونس، مؤسسة جروب مصر والتعليم، إنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عليها التوسع في هذه المدارس بشكل كبير، حتى تتاح الفرصة لجميع الطلاب في مختلف المحافظات للدراسة.

وأضافت أميرة لـ«الوطن»، أنّ تقليل تنسيق القبول بالمدارس يتيح الفرصة لعدد كبير من راغبي الالتحاق بها، لافتة إلى أنّه يجب إعلان تفاصيل أكثر عن مصير الطالب بعد التخرج منها، وفرص العمل المتاحة أمامه.

بدوره، قال مصطفى طربيه، معلم، إنّ تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية يجب أن يكون قريبا من تنسيق الثانوية العامة، حيث ساهمت عمليات تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية في ارتفاع مجموع الطلاب، ما أدى إلى التحاق عدد كبير بهذه المدارس دون استحقاق، موضحا أنّه يجب على وزارة التربية والتعليم، إعلان التفاصيل المتعلقة بالمدارس التكنولوجية واختبارات القبول بها.

شوقي: نسعى لافتتاح أكبر عدد من المدارس

وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالب أولياء الأمور، قائلا: «نفتتح مدارس جديدة من هذا النوع بمعدل سريع جدا، ولا زال أمامنا الكثير»، موضحا أنّ هذه المدارس تستهدف أفضل الطلاب، وبالتالي ليس الهدف تقارب المجموع مع حد أدنى، لأنها تنتقي الطلاب بأفضلية التفوق للارتفاع بمستوى مهارات التعليم الفني، وتغيير الصورة المجتمعية عنه، وذلك في تصريحات عبر صفحته على فيس بوك.