مصرع شاب صدمه قطار المرج بشبين القناطر

لقى شاب مصرعه، ظهر اليوم، بعد أن صدمه قطار المرج أثناء عبوره السكة الحديد بشبين القناطر وتم نقل الجثة للمستشفى العام، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بوفاة شاب صدمه قطار المرج فى شبين القناطر، وانتقل مأمور مركز شبين القناطر وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية عمره حوالي 30 عامًا، عثر فى جيبه على شهادة وفاة لأحد الاشخاص ولم يتم العثور على تحقيق شخصية يثبت هويته.

تم نقل الجثة للمستشفى وجارى الاستعلام عن المتوفي وتولت النيابة التحقيق فأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتكليف إدارة البحث الجنائي بسرعة كشف هوية المتوفي وطلب تحريات المباحث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

في وقت سابق لقي شاب مصرعه فى شبين القناطر بطعنة من عاطل فى مشاجرة بسبب الخلاف علي شراء المخدرات، بقرية الأحراز دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفي شبين القناطر العام وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية اخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بمصرع المدعو «ح. ع»، 26 عاماً إثر إصابته بطعنة نافذة أودت بحياته فور وصولة للمستشفي.

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «ع. ع»، عاطل حيث نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسب شراء المخدرات، قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض ما أودى بحياته، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.