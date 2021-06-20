ضبط 500 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر في حملة بجنوب سيناء

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، حملة تموينية استهدفت محلات تداول الأغذية بمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديرية الطب البيطري، تحت رعاية المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين، والمهندس إبراهيم الحارون، وكيل المديرية، والدكتورة رحاب الجوهري، مدير مديرة الطب البيطري، عبدالراضى محمود، رئيس جهاز حماية المستهلك، وكبار مفتشي الرقابة.

4300 قطعة سمان مجهول المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط 4300 قطعة سمان مجهول المصدر، بإحدى ثلاجات حفظ اللحوم والدواجن، وضبط 63 كيلوجرامًا من اللحوم والأحشاء غير الصالحة للاستخدام الأدمي بأحد محال الجزارة، والتحفظ على 46 كيلوجرام صدور دجاج داخل محل بيع لحوم مجمدة غير مرخص، والتحفظ على 35 كيلو بلح غير صالح بأحد السلاسل التجارية.

500 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر

كما جرى ضبط والتحفظ على 500 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر، وتحرير محضر لأحد مستودعات البوتاجاز، لقيامه ببيع الأسطوانة بأزيد من السعر الرسمي، إضافة إلى تحرير10 محاضر متنوعة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية.

وأكد المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين، أن الحملات التموينية مستمرة بجميع مدن المحافظة لضبط أى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية.