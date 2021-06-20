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سامح شكري: ننسق مع ماليزيا في مكافحة الإرهاب وملف السد الإثيوبي

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شريف سليمان
03:37 م | الأحد 20 يونيو 2021
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك تنسيق جيد بين مصر وماليزيا على المستوى الأمني، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود للقضاء على التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب.

وأضاف شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره الماليزي هشام الدين حسين: «نتناول الأمور المرتبطة بهذا الأمر وسيتم تكثيف التعاون فيها عندما تعاقدت آليات التشاور السياسي واللجنة المشتركة، وسنستمر في التنسيق حول هذه القضية المهمة».

وتابع: «أتيح لي فرصة مع الوزير الماليزي لاستعراض قضية السد الإثيوبي وكل الأبعاد المرتبطة بها باعتبارها قضية وجودية بالنسبة لمصر، وسوف نستمر في التنسيق في هذا الملف في إطار الأخوة والتضامن القائم فيما بيننا».

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