بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية 2021 محافظة مطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة مطروح، بينها 6 فتيات، و4 أولاد، وذلك بنسبة نجاح 86,3 % أعلى 2,3 % عن العام الماضى، مهنئًا الطلاب الأوائل بالنتيجة، وتفوقهم خلال العام الدراسى الحالي 2020/2021، مشيرًا إلى أنه تنظيم احتفالية لتكريم الأوائل على مستوى المحافظة.

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن إجمالي عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 2021 بلغ 9233 طالبا، بنسبة الحضور 93%، لافتا إلى اعتماد نتيجة النجاح في الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86,8% ونتيجة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، ونتيجة الشهادة الإعددية لطلاب التربية الفكرية بنسبة 100%.

أوائل الشهادة الإعدادية 2021 محافظة مطروح

وتستعرض «الوطن» أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة مطروح، والمدارس المقيدين بها، على النحو التالي:

المركز الأول: جاسمين محمد عبد الحليم عبدالحي، بمدرسة الروضة الخاصة بمطروح.

المركز الثاني: ضياء محمد محمد محمد عقل، بمدرسة الشهيد طارق سامح مباشر.

المركز الثالث: وصال مصطفى عطية عبدالكريم، بمدرسة مطروح الرسمية المتميزة.

المركز الرابع: أبانوب فوزى صبحى فهمى، بمدرسة الحرية الخاصة بمطروح.

المركز الخامس: يارا محمد محمد السيد ملكه، بمدرسة زاهر جلال الإعدادية بنات.

المركز السادس: رحمة محروس عبدالمالك حامد، بمدرسة البنجر 27 الإعدادية.

المركز السابع: شهد محمد إبراهيم عبدالله المغنى، بمدرسة الروضة الخاصة الإعدادية.

المركز الثامن: حبيبة محمد سعد بدير، بمدرسة الضبعة الإعدادية بنات.

المركز التاسع: ملك حسام عبدالرحمن على، بمدرسة زاهر جلال الإعدادية بنات.

المركز العاشر: سماح أحمد محمود رياض، بمدرسة رياض الصالحين الإعدادية بنات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه خلال انعقاد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 محافظة مطروح، لم ترد أي شكاوى من الامتحانات من جانب الطلاب أو أولياء الأمور، كما أن غرفة العمليات لم تسجل أي شكاوى نهائيًا.