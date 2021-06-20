ماليزيا تشكر مصر على تطعيم طلابها قبل عودتهم إلى كوالالمبور (فيديو)

قال وزير الخارجية الماليزي، هشام الدين حسين، إنه ناقش في اجتماعه اليوم مع وزير الخارجية، الاستجابة لجائحة كورونا، والعوائق التي تواجه السياحة والسفر والطلاب المسافرين والتأكد من وجود شهادات التطعيمات اللازمة.

وأضاف حسين في مؤتمر صحفي، مع نظيره المصري سامح شكري: «أشكر مصر والوزير سامح شكري شخصيا بسبب الموافقة على تطعيم الطلاب الماليزيين في مصر حتى يستطيعوا السفر مرة أخرى إلى كوالالمبور وهذه لمسة إنسانية عظيمة».

وتابع: «هذا الأمر يأتي في ظل العلاقات بين البلدين وهذا يعني الكثير للشعب الماليزي».

وأردف، أنه ووزير الخارجية سامح شكري تناقشا حول أكثر من ملف إقليمي، مهنئا مصر على جهودها في السعي وتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، من أجل البدء في الجهود الإنسانية وجهود إعادة الإعمار.

وواصل: «نحن بصدد بدء حقبة جديدة بين مصر وماليزيا، وأشعر بالثقة والراحة بهذا التفويض من جانب قادتنا كي نبدأ في التحرك إلى الأمام، ونيابة عن الوفد المرافق لي وحكومتي ورئيس الوزراء أشكر وزير الخارجية على رحابة الاستقبال والأمور الهامة التي تحدثنا عنها وناقشناها اليوم».