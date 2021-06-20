تفاصيل ثاني أيام امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية: غش وتعدي على الملاحظين

أدى 748 ألفًا و538 طالبًا وطالبة بالدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات، صباح اليوم، الامتحان فى 87 مادة (83 مواد فترة أولى و4 مواد فترة ثانية)، داخل 3111 لجنة في ثاني أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021-2020.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنَّ امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثاني سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتفقد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية انتظام سير الامتحانات وتأكّد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، حيث تفقد عدد من اللجان وهي: (مدرسة 6 أكتوبر الثانوية الفندقية المتقدمة، ومدرسة الحي الحادى عشر بالسادس من أكتوبر - تعليم مزدوج).

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، بوجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي من مذكرات والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، ومحاولة التعدي على الملاحظين، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات

جدير بالذكر، أنَّ امتحانات الدور الأول تشهد إجراء الامتحانات في 1431 مادة امتحانية يتمّ أداؤها في 3111 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب 816948، بمشاركة 212951 ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.