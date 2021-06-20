ماليزيا: نحترم المخابرات المصرية ونتعاون معها في مكافحة الإرهاب

قال وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، إن بلاده تحترم بشكل كبير المخابرات المصرية وتتعاون في مجال المعلومات والاستخبارات مع مصر، وبخاصة في خضم إعادة العلاقات.

وأضاف حسين في مؤتمر صحفي، مع نظيره المصري سامح شكري: «جهات الاستخبارات وهيئات مكافحة الإرهاب تعملان مع بعضهما البعض في الجانبين بشكل جيد، وبخاصة مع عودة العلاقات إلى طبيعتها».

وتابع: «يجب أن نسارع من عملية مكافحة الإرهاب، لأنه لم يتوقف بفعل فيروس كورونا، فهذا الفيروس الخفي ألقى الضوء على احتياجات جمة نحن بحاجة إليها وسنضع الاستراتيجيات من أجل مكافحته ومكافحة الإرهاب».