محافظ الجيزة يشارك في افتتاح المؤتمر الدولى للتشييد المستدام

شارك اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في افتتاح المؤتمر الدولى الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات الذى يحمل عنوان هذا العام «الإدارة المتكاملة للمدن الذكية Integrated Management of Smart Cities»، والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشهد حضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وممثلين عن وزارتي الإسكان والنقل.

كما شارك محافظ الجيزة في افتتاح معرض مصر الدائم للبناء الأخضر، الذي يضم نخبة من قطاعات الإنشاءات وإدارة التشييد والهندسة الكهربائية والعمارة والتخطيط العمراني والتطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويتيح المؤتمر ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ وﺧﺒﺮاء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ تقديم وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﺣﺪث اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت والاﺑﺘﻜﺎرات واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وأﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ، إلى جانب ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ تواجه ذلك القطاع واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪام وإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وإدارة اﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.