محافظ الجيزة يتفقد العمل بالمحور المروري الموازي لشارع الهرم

خلال جولة مسائية قبل قليل، تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية في عدد من المحاور الحيوية، والتي شملت شوارع خاتم المرسلين، ومحمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، وكوبري ترسا، والوصلة العلوية المؤدية إلى محور المنصورية، للوقوف على نسب التنفيذ وأعمال وضع الطبقة السطحية للأسفلت ببعض القطاعات.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على مسؤولى الشركات المنفذة بالإسراع من وتيرة العمل، ومراعاة الجودة، لتسليم الاعمال وفق الجداول الزمنية والمعايير المتفق عليها، على أن يتم الانتهاء من تركيب البلدورات والأرصفة والجزر الوسطى وبلاط الأنترلوك وقواعد الأعمدة وتركيب الأعمدة وترميم الأسوار على جانبي الطريق، ورفع المخلفات بمحيطها، والانتهاء من أعمال المرافق، قبل وضع الطبقة السطحية للأسفلت، واتخاذ ما يلزم نحو الحفاظ على أعمال الرصف بالقطاعات التي يجري رصفها.

كما وجه المحافظ رؤساء الاحياء بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل برفع المخلفات وناتج الأعمال أولاً بأول، بمسار التطوير والشوارع الجانبية، على أن يتم، وبالتعاون مع الشركات المنفذة، تنفيذ أعمال دهان العقارات، وتوفير أماكن لانتظار السيارات، وتطوير الشوارع الجانبية، والحفاظ على مساحات مناسبة لسير المركبات بطرق الخدمة الموازية لمطالع ومنازل الكباري والمنعطفات، لمنع التكدسات المرورية، على أن يتم توفير حارة للمرور البطيء أسفل كوبري ترسا، وسرعة الانتهاء من تركيب وإنارة الأعمدة أعلى الكوبري، ومنع انتظار السيارات في غير الأماكن المخصصة لها، وتوحيد مساحات الأرصفة بطول مسار أعمال التطوير، وإزالة أي تعديات للمحال والمنشآت الخاصة، ومعارض السيارات، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، ومحازاة أسوار المنشآت العامة مع الأرصفة، وسرعة البت في عدد من الطلبات والشكاوى التي تقدم بها المواطنين خلال الجولة.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته لتفقد سير العمل بالمحاور المرورية الموازية لشارع الهرم، كل من اللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، واللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء أحياء العمرانية والطالبية، ورئيس هيئة النظافة والتجميل، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة.