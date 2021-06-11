محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شوارع الثورة والمساحة والسودان 

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، على تفقد عددا من الشوارع بنطاق أحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة، للوقوف على الحالة العامة للنظافة ومتابعة نسب تنفيذ أعمال التطوير والرصف بعدد من الشوارع التي يجري العمل بها حاليا.

وشملت جولة المحافظ شوارع السودان والمحور البطئ بجامعة الدول العربية، نطاق حي الدقي والبطل أحمد عبد العزيز والتحرير والنيل والمساحة وأمين الرافعي والثورة وميادين الجلاء والوحدة الأفريقية.

ووجه المحافظ خلال تفقده شارع السودان، بضرورة التأكيد على الشركة المنفذة لأعمال الرصف بالشارع بتركيب البلدورات بمسار الطريق قبل وضع طبقه الرصف السطحية لضمان وضع المناسيب الصحيحة لطبقات الرصف بالطريق ورصيف المشاه، مشددا على رئيس حي العجوزة بالمتابعة الدورية للأعمال للتأكد من التنفيذ على أكمل وجه.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير بشارع الثورة موجها بتلافي بعض الملاحظات ومراجعة كافة الأعمال التي تم تنفيذها من خلال لجنه متخصصة قبل استلامها من الشركة المنفذة.

كما وجه رئيس حي الدقي بوضع مقترح لتوحيد شكل الأكشاك بشارع الثورة لإضفاء المظهر الجمالي وتوحيد النسق العام لمسار الطريق.