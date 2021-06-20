مجموع التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 بنات.. «التنسيق والشروط»

تبحث الطالبات والفتيات عن مجموع التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 بنات، وذلك عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، بمختلف المدارس، في محافظات مصر، حيث تفضل البنات الالتحاق بمدارس التمريض بدلًا من الثانوية العامة، وتعد مدارس التمريض، أحد بدائل الثانوية العامة، المميزة، بالنسبة للبنات، حيث تضمن لهن الحصول على وظيفة بعد الانتهاء من الدراسة بمدارس التمريض.

وتقدم« الوطن»، معلومات عن مجموع التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 بنات بالمدارس والمحافظات المختلفة، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين على مدار الساعة.

مجموع التمريض العادي بعد الإعدادية2021 بنات

يجب على الفتيات الحصول على مجموع التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 بنات، بنحو 250 درجة من أصل 280، حيث يبدأ تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021، بالمدارس بمختلف المحافظات من 220 لـ270 درجة على اختلاف المدارس والمحافظات، كما تأخذ المدارس المجموع الأعلى فالأدنى، وترتب الطلاب على حسب المجموع والسن، لتفادي كثافة فصول التمريض.

التنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 بنات

ومن المتوقع إعلان التنسيق ضمن مجموع التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 بنات، في المحافظات عقب الانتهاء من إعلان كافة نتائج الشهادة الإعدادية بالمحافظات، حيث يختلف التنسيق من مكان لآخر، ومن المتوقع أن يكون تنسيق التمريض بمحافظة الجيزة كحد أدنى 210 درجات، بينما يكون في بني سويف نحو 250 درجة، وفي القليوبية نحو 245 درجة، والأقصر 240 درجة، كما أنه من المتوقع أن يكون مجموع التمريض بمدارس الإسكندرية نحو 245 درجة، وفي محافظة سوهاج 250 درجة، والمنوفية 260 درجة، والمنيا نحو 265 درجة.

كما أنه من المتوقع أن يكون المجموع في الدقهلية 260 درجة، ومدارس الوادي الجديد 260 درجة، وتمريض كفر الشيخ 265 درجة، ودمياط 269 درجة، والغربية والشرقية 270 درجة، ما لم يتم النزول بمجموع التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 بنات، في المحافظات.

شروط القبول في التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 بنات

كما حددت وزارتا التربية والتعليم والصحة عددا من الشروط لقبول طالبات التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 بنات بالمدارس، بينها أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، وألا يزيد سنها عن 18 عاما في أول أكتوبر ولا يقل عن 15 عاما، وألا تكون الطالبة متزوجة.