تعرف على شروط وأوراق التقديم بمدرسة تمريض كفر الشيخ.. بنات وبنين

يبحث الكثير من أبناء محافظة كفر الشيخ، عن مدرسة تمريض كفر الشيخ، عبر محركات البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويرغب أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بمدرسة التمريض، عقب الحصول على الشهادة الإعدادية، وتضم محافظة كفر الشيخ الكثير من مدارس التمريض، منها ما هو مخصص للبنات وأخرى مخصصة للبنين فقط، ومدارس أخرى تكون مشتركة بين الجنسين، ويبدأ التقديم في شهر أغسطس، وبشروط ومعايير تضعها مديرية التربية والتعليم، وتضع تنسيق مدرسة التمريض.

وتستعرض «الوطن» مدرسة تمريض كفر الشيخ، وأهم الأماكن وشروط التقديم والأوراق المطلوبة، في ضوء الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

مدرسة تمريض كفر الشيخ.. بنين

خصصت المحافظة أكثر من مدرسة تمريض كفر الشيخ للبنين، تقع الأولى بمدينة بيلا وهي مدرسة تمريض بيلا للبنين، بينما تقع مدرسة تمريض للبنين أيضا بمدينة قلين، وثالثة بقرية السحايت التابعة لمركز الحامول، وأخرى بقرية منشأة عباس التابعة لمركز سيدي سالم، ومدرسة تمريض للبنين أيضا في مدينة بلطيم.

مدرسة تمريض كفر الشيخ.. بنات

خصصت المحافظة أكثر من مدرسة تمريض كفر الشيخ للبنات، وجرى تخصيص مدرسة تمريض برج البرلس للبنات، ومدرسة تمريض بنات في مدينة مطوبس، ومدرسة تمريض بنات في سيدي غازي، ومدرسة تمريض للبنات في قلين، ومدرسة تمريض للبنات بدسوق.

مدرسة تمريض كفر الشيخ.. مختلطة

وخصصت مديريتا التربية والتعليم والصحة أكثر من مدرسة تمريض في كفر الشيخ، مختلطة أي تقبل الطلاب من الجنسين، وأن مدرسة تمريض قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، تقبل البنين والبنات، كما تقبل مدرسة بلطيم الجنسين أيضًا، ومدارس سيدي سالم والرياض.

مدرسة تمريض كفر الشيخ.. تعرف على الشروط

يشترط في الطالب المتقدم أن يكون تنسيقه مناسبا وحاصلا على الدرجات التي تؤهله، واجتياز الاختبارات المختلفة داخل مدرسة تمريض كفر الشيخ، ويتقدم إليها الطالب، فضلًا عن أنه يتم قبول الأعلى في المجموع ثم الأدنى.

مدرسة تمريض كفر الشيخ.. الأوراق المطلوبة

وفي وقت الإعلان عن مدرسة تمريض كفر الشيخ، يتقدم الطالب بعدد من الأوراق، منها شهادة الميلاد أصل و3 صور منها، شهادة إتمام الشهادة الإعدادية، شهادة تفيد بأنه حسن السير والسلوك، 8 صور شخصية، وملف التقديم».