مدارس التمريض في مدن البحر الأحمر تقبل الأعلى مجموع.. تعرف على السبب؟

أصبحت نتيجة الشهادة الاعدادية صداع في رأس أولياء الأمورالذين بدأوا البحث عن التنسيق حيث تكون الأولية دائما لمدارس التعليم الثانوي العام ثم أفضل البدائل في مدارس التعليم الفني، ولكن مدارس التمريض قلبت الموازين حيث تأتي ضمن تنسيق الأعلى مجموعا وذلك لزيادة الإقبال عليها نظرا لأنها مؤهلة مباشرة لسوق العمل حيث مدة الدراسة فيها أربعة سنوات بالاضافة الى سنة تدريب في أحد المستشفيات العامة ليتم التعيين بعدها مباشرة.

5 مدارس تمريض بمعدل َواحدة في كل مدينة بمحافظة البحر الأحمر

وأفاد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن المحافظة تضم 5 مدارس تمريض بواقع واحدة في كل مدينة «رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا والشلاتين»، بمعدل فصل لكل صف دراسى وتدخل ضمن تنسيق الأعلى مجموعا دائمآ حيث تقبل مجموع أعلى من تنسيق مدارس الثانوية العامة في نفس المدينة.

سبب قبول مدرسة التمريض للأعلى مجموعا

وكشف الدكتور شادي باسم مدير إدارة الطوارئ بالبحر الأحمر، في تصريح لـ«الوطن»، أن مدارس التمريض بالبحر الأحمر وعددها 5 مدارس تقبل دائما ضمن تنسيق الأعلى مجموعا وذلك لسببين الأول هو زيادة الإقبال عليها لأنها مؤهلة مباشرة لسوق العمل وثانياً لأن طلابها سيتعاملون مع مرضى وبالتالي يتم اختيار الطلاب الأعلى ثقافة ومهنية َومعرفة حيث يكونو مؤهلين لدخول غرف عمليات مع الأطباء.

بدائل الثانوية العامة بالبحر الأحمر

هناك بدائل لكثير من المدارس التعليم الفني بديلة عن الثانوية العامة بعد الحصول على الشهادة الاعدادية حيث يمكن للطالب الحاصل على الشهادة الاعدادية التقديم فى إحدى مدارس التعليم الفني المؤهلة لسوق العمل مباشرة وعلى رأسها مدارس التمريض ومدرسة صناعية برأس غارب خاصة قسم البترول ومدرسة فندقية بالغردقة ومدرسة صناعية بحرية، قسم لوجستي بسفاجا، حيث تمتلك محافظة البحر الأحمر عدد 22 مدرسة للتعليم الفني.

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