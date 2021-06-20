مدرسة تمريض كفر الشيخ إحدى بدائل الثانوية العامة للحاصلين على الإعدادية

يبحث الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور، عن مدرسة تمريض، تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية، حيث أن مدرسة تمريض، هي إحدى بدائل الثانوية العامة، ويفضلها الكثير من الطلاب والطالبات، لضمان فرصة عمل بعد التخرج، وتعد مدرسة تمريض، إحدى مدارس التعليم الثانوي الفني، وهي متواجدة بكافة محافظات مصر، سواء مدرسة تمريض للبنات او مدرسة تمريض للبنين، أو مدرسة مختلطة للجنسين.

وتستعرض« الوطن»، معلومات عن مدرسة تمريض للبنين في مختلف المحافظات ، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

مدرسة تمريض كفر الشيخ

تضم المحافظة أكثر من مدرسة تمريض كفرالشيخ للبنين، حيث تنتشر نحو 5 مدارس مخصصة للبنين، بالإضافة إلى أكتر من 11مدرسة تمريض كفر الشيخ للبنات، وهناك مدرسة تمريض مختلطة تقبل الجنسين، ولكل مدرسة تمريض كفر الشيخ، شروط محددة، وحد أجنى واقصى للقبول، فضلا عن أن المدارس تقبل الطلاب الأعلى مجموعا والأكبر سنا فأصغر.

مدرسة تمريض كفر الشيخ.. شروط التقديم

وحددت مدرسة تمريض كفر الشيخ، شروط للتقديم بها ، وهي أن يكون حاصلا على الحد الأدنى للقبول الذي تحده مديرية التربية والتعليم، وأن يجناز المتقدم الاختبارات اللازمة، وأن يكون حاصلا على درجة عالية في اللغة الإنجليزية، وأن يقبل الأعلى مجموعا فالأدنى، وأن يكون سن الطالب 15 عاما، ولا يزيد علن 18 عاماً في أول أكتوبر.

أنواع الاختبارات بمدرسة تمريض 2021

كما أن هناك أنواع كثيرة للاختبارات بمدرسة تمريض، حيث يجب أن يجتاز الطالب الاختبار النفسي، و الكشف الطبي ويشمل النظر والباطنة وتحليل المخدرات، وكشف قوة الملاحظة، والاختبارات الشخصية، وامتحاني اللغتين العربية والإنجليزية، فضلا عن اجتياز المقابلات الشخصية بالمدارس، واختبارات الوزن والطول وطريقة النطق والصحة العامة للطالب أو الطالبة، لضمان خلوه من الأمراض.