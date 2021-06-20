عاجل.. مأموريات للقاهرة والجيزة لضبط حنين حسام بعد حكم الـ 10 سنوات

قالت مصادر مطلعة، إن هناك 3 مأموريات من مباحث القاهرة والجيزة انطلقت للبحث عن المتهمة حنين حسام فتاة التيك توك، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات بعد صدور الحكم عليها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه في تهمة الإتجار بالبشر.

وأضافت المصادر، أن القوات انطلقت في عدة أماكن منها القاهرة والجيزة والتجمع الخامس ومنطقة الساحل محل إقامتها وأكتوبر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، قد قضت بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمة حنين حسام، والسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، مع مصادرة كل المضبوطات المستخدمة في التصوير وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاته.

وأحالت النيابة العامة المتهمتين و3 آخرين لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالإتجار في البشر عن طريق استغلال أطفال لم يبلغوا الـ 18 من عمرهم، فى صناعة فيديوهات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأول وهو ضابط بمباحث الآداب، إن المتهمة حنين حسام استغلت شهرتها على مواقع التواصل وتأثيرها على الفتيات صغيرات السن، بإعداد فيديو نشرته، في مارس 2020، لدعوة واستقطاب الفتيات لتشغيلهن كمذيعات فى تطبيق «لايكي»، وهو الفيديو الذي تم رصده على موقعي «يوتيوب» و«فيس بوك».

كما أوضح الضابط، أن المتهم الثالث ويُدعى «محمد عبدالحميد» مدير وكالات تطبيق لايكي، لقّن المتهمة حنين حسام، محتوى هذا الفيديو، واستجابة لتكليفه، نشرته على تطبيق «إنستجرام»، ودعت فيه الفتيات القاصرات والبالغات على حد سواء، للقاء شباب عبار الوكالة التى أسستها، عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة، خلال فترة العزل التي كانت تمر بها البلاد، بسبب جائحة كورونا.

وأكد الضابط الشاهد، أن هذه الدعوة تحمل في طياتها تحريضا على الفسق والفجور مقابل حصول الفتيات على أجر، يتحدد على مدى اتساع المتابعين للمحادثات التي تجري.. وتابع أن قصد المتهمة حنين من وراء تلك الدعوة هو تحريض الفتيات على ارتكاب أفعال مخلة بالآداب.

وأكد الضابط أن المتهمة مودة الأدهم، ظهرت في عدة فيديوهات وهي تؤدي حركات راقصة بشكل خارج عن الآداب العامة وبرفقتها طفلة تُدعى «حنين» وشهرتها «ساندي»، حيث تفاخرت مودة في الفيديو أن الطفلة التي برفقتها «مرتبطة» بأحد الشباب، ودعت الفتيات للامتثال لها، مؤكدا أن ذلك عاد على المتهمة بمكاسب مادية.

وأكد ضابط آخر أن المتهمة حنين حسام، وفي سبيلها لاستقطاب الفتيات تحت ستار عملهن كمذيعات، وضعت رابطا على مقطع الفيديو الذي نشرته بحسابها على تطبيق «إنستجرام»، باسم «لايكي الهرم»، لدعوة الفتيات للانضمام له خلال فترة العزل المنزلي.

وأشار إلى أن تحرياته السرية أكدت أن المتهمة مودة الأدهم، استغلت طفلة وطفل، فى تصوير مقاطع فيديو راقصة، ونشرتها على حساباتها.