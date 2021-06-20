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طارق الملا يصدر حركة تكليفات محدودة ببعض المواقع في شركات البترول

كتب:

الوطن
06:00 م | الأحد 20 يونيو 2021
وزير البترول والثروة المعدنية

وزير البترول والثروة المعدنية

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات محدودة شملت نائبا لرئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، ورؤساء شركات قطاع البترول، حيث ضمت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت، بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني.

شملت الحركة الأسماء التالية:

السيد المهندس محمد محمود محمد بيضون‎، ‏نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة للإنتاج وعضو بالمجلس التنفيذي للهيئة بالهيئة المصرية العامة للبترول.

السيد المهندس أحمد محمد محمود مصطفى، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عجيبة للبترول.

‎السيد المهندس سامي علي عبد الحميد الشحات، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة برج العرب للبترول اعتبارا من 10 يوليو 2021.

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