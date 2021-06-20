القباج: إطلاق المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة.. أول يوليو

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم إصدار 850 ألف بطاقة خدمات متكاملة حتى الآن، للمرحلة الأولى، مشيرة إلى أنه تم الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية بداية يوليو.

وأكدت القباج أن مختلف المؤسسات والوزارات تدعم ذوي الهمم، مشيرة إلى أنهم شاركوا في قانون ذوي الإعاقة، حيث شاركت التضامن، من خلال إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة ومؤسسات التأهيل، ودعم وزارة الصحة من خلال الاكتشاف المبكر للإعاقة، والخدمات الصحية، والتعليم من خلال التعليم الدامج وإعطاء الحق لهم في المنح في المدارس والجامعات من خلال التعليم العالي، والإسكان من خلال تخصيص شقق سكنية لهم، إلى جانب وزارة القوى العاملة وغيرها، والجهاز المركز للتنظيم والإدارة.

القباج: جائحة كورونا كانت عائقا أمام ذوي الهمم في 2020

ولفتت إلى أن جائحة كورونا كانت عائقا أمام ذوي الهمم، في العام السابق، نظرا لأن وزارة الصحة كانت مشغولة بكثير من الأعباء الصحية، كما أن الوضع كان خطرا على ذوي الهمم يتقدمون للحصول على التقارير الطبية في ذلك الوقت.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعى لديها 640 مؤسسة تشمل علاجا طبيعيا وحسيا.

جاء ذلك خلال احتفالية تدشين مشروع بطاقات الرعاية الصحية لذوي الإعاقة بالتعاون مع روتاري مصر.

وأوضحت أنه تم توفير 2000 من أجهزة لاب توب ناطق لذوي الإعاقات البصرية لمساعدتهم على استكمال دراستهم، وذلك بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وجارٍ توزيعهم، بداية من يوليو المقبل، كما تمت إتاحة دعم مالي للطلاب المكفوفين في 18 جامعة مصرية.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لقبول الأشخاص الصم في كليات التربية النوعية بالجامعات، لافتة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب بالجامعات وحتى الآن.

من جانبه، أشار خليل محمد خليل، مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن المرحلة الأولى لبطاقة الخدمات المتكاملة استهدفت 13 نوعًا من الإعاقات الشديدة، وهي الجذام، ومتلازمة داون، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، وفقد البصر التام، وطيف التوحد، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، وذوي القزامة، والشلل الدماغي، وفقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات.