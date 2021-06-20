التنمية المحلية: 3 ملايين توك توك في شوارع مصر.. 300 ألف فقط مرخصة

أعلنت الحكومة عن تيسيرات جديدة لتقنين وضع مركبات التوك توك لتشجيع أصحابها على ترخيص تلك المركبات، من خلال اجتماع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع عدد من الوزراء لبحث وضع مركبات التوك توك خلال الفترة المقبلة مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والأمني في هذا الملف.

التنمية المحلية تُعلن تفاصيل ترخيص التوك توك

وكشف مصدر بوزارة التنمية المحلية أن تقنين مركبات التوك توك أمر يصب في الصالح العام وتحقيق مصلحة أصحاب التوك توك والسائقين مع الحد من الجرائم والكوارث الناجمة عن مركبات التوك توك في الآونة الأخيرة، وأن هناك نحو 3 ملايين توك توك تقريبا تعمل في شوارع المحافظات، وعدد المرخص منها لا يصل إلى 300 ألف.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنه سيتم العمل على استبدال مركبات التوك توك بسيارات الفان في المدن والأحياء من خلال دعم وزارتي المالية والتجارة للحد من الفوضى ومنع الاختناق المرورى واستعادة المظهر الحضارى لتلك المناطق خلال الفترة المقبلة.

تقنين التوك توك في القرى والنجوع

وأوضح أنه سيتم السماح بسير وعمل التوك توك فى القرى والنجوع والمناطق التى لا تصل إليها وسيلة مواصلات أخرى، وتحديد خط سير لتلك المركبات وأماكن انتظار لمنع أى فوضى وتسيير الحركة المرورية ومنع سير تلك المركبات على الشوارع الرئيسية والمحاور وعواصم المدن والأحياء مع التيسير فى ترخيص مركبات التوك توك من خلال إدارات المرور بما يعود بالنفع على صاحب المركبة والسائق، حيث يعمل في أمان وبشكل رسمي، وفي حالة سرقة المركبة يمكن الإبلاغ الفوري عنها واستردادها مرة أخرى، علاوة على مزايا اخرى بشأن تقنين التوك توك من الحصول على معاش فيما بعد والتأمين على تلك المركبات.