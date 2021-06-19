تكريما لدورهم.. «كابينتان» مجانا للأطباء وأسرهم بشاطئ ستانلي
كتب:
كيرلس مجدى
09:24 م | السبت 19 يونيو 2021
كبينة الأطباء في شاطئ ستانلي
سلم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، كابينتين بشاطئ ستانلي مجاناً لصالح أطباء الجيش الأبيض بالإسكندرية وأسرهم، تم تخصيصهما لهم تكريماً على جهودهم المبذولة في مواجهة جائحة كورونا.
جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.
محافظ الإسكندرية: الأطباء مستعدون دائماً لتلبية نداء الوطن
وقال اللواء الشريف إن الأطباء يبتعدون عن أبنائهم وأهلهم، ويعملون لأكثر من 12 ساعة في اليوم، ويتعاملون مع المصابين مباشرةً، ومنهم من أصيب بالعدوى خلال تأدية عمله، ودائماً مستعدون لتلبية نداء الوطن، للدفاع عن صحة أفراد المجتمع.
الشريف يؤكد تلبية كافة احتياجات الأطباء
وأضاف محافظ الإسكندرية أن الجميع شهد التوجيهات والخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية للرعاية الحقيقة والتحسين الفعلي لأحوال الأطباء، والتي لمسها الجميع منذ بداية جائحة كورونا، وذلك لأن الأطباء أظهروا تفانياً وشجاعة في وقت الأزمات، وتكاتفوا من أجل التصدي لجائحة «كورونا»، وتنوعت أدوارهم، لكن تشابهت في الهدف الأسمى، وهو خدمة الوطن بدعم القطاع الصحي، للحد من انتشار الفيروس، لتكون مصر نموذجاً في التصدي للوباء، وقد نجحوا في ذلك.
كبائن للأطباء بشاطئ ستانلي الشهير في الإسكندرية
ويعد شاطئ ستانلي أحد أبرز وأشهر وافضل شواطئ الإسكندرية، حيث تعتبر منطقة سياحية في حي شرق على شاطئ البحر المتوسط بمدينة الإسكندرية، وتتميز بشاطئها الشهير وكبائنها المدرجة، إضافة إلى كوبري ستانلي المار بين طرفي خليج في الشاطئ.
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