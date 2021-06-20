الشهادة الإعدادية القليوبية 2021.. درجات المواد والترتيب على المحافظة

خصصت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية رابطا جديدا على موقع المديرية، يمكن للطلاب من خلاله الحصول على تفاصيل النتيجة الخاصة بهم، وكذلك تفاصيل الدرجات والترتيب على المحافظة، عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعداية «نتيجة الصف الثالث الإعدادي القليوبية»، واعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ويمكن الدخول والاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من هنا.

كيفية الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة القليوبية

ويمكن للطلاب الحصول على درجاتهم وموقفهم من النجاح أو الرسوب، وترتيبهم على مستوي المحافظة في نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، من خلال الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والضغط من هنا لتظهر نتيجتهم وترتيبهم على مستوى المحافظة ومعرفة درجات المواد المختلفة.

80.7% نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2021

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اعتمد مساء اليوم نتيجة الفصل الدراسي الثاني لامتحان الشهادة الإعدادية، بنسبة بلغت 80.78%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتقدم المحافظ بالتهنئة للطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرًا إلى أن طلاب مدارس القليوبية، حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدمًا الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة

69 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وحصل 67 طالبا وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2021، على المركز الأول في النتيجة على مستوى المحافظة، حيث حققوا 280 درجة، وحصلت إدارة كفر شكر على المركز الأول على مستوى الإدارات التعليمية، بنسبة نجاح 95.02%.