بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القليوبية

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء اليوم، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت نحو 80.78%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، كما اعتمد أسماء الأوائل، حيث حصل 67 طالبا وطالبة من الشهادة الإعدادية بالمحافظة على المركز الأول، جميعهم على 280 درجة وهي الدرجة النهائية للامتحانات.

وقالت المديرية في بيان لها، إن إدارة كفرشكر حصلت على المركز الأول على مستوى الإدارات التعليمية، بنسبة نجاح بلغت نحو 95.02%.

وجاءت قائمة أوئل الإعدادية 2021 بالقليوبية، على النحو التالي:

وتقدم المحافظ بالتهنئة للطلاب الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرًا إلى أن طلاب مدارس القليوبية، حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

وأكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ نحو 103850 طالبا وطالبة.