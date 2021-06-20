محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بنسبة نجاح 80.78%

اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء اليوم نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.78% بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتقدم المحافظ بالتهنئة للطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرًا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة كفر شكر التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 95.02%.

ومن جانبه، أكد ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 103850 طالب وطالبة.

وفي سياق آخر، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه اتخذت كافة التدابير الاحترازية والوقائية لتعقيم وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة وفقا لتعليمات وزارة الصحة على مستوى المحافظة، بالإضافة لتجهيز اللجان لتحتوى اللجنة على 14 طالبا فقط وفق التعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب خلال الاختبارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لدخول الطلاب للجان دون تدافع، وذلك بالتسيق مع مجالس الأمناء بكافة الإدارات بضرورة التواجد للمشاركة فى تنظيم ومتابعة دخول الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات.