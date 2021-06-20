بعد فوزه بأرقى وسام كندي.. وجيه المراغي: مصر تريد الدخول في الثورة الصناعية الرابعة

قال الدكتور وجيه المراغي، أستاذ الهندسة الصناعية في جامعة ويندسور الكندي، إن فوزه بأرقى وسام كندي في مجال الهندسة «أوردر أوف أونتاريو»، وسام أونتاريو للمهندسين المحترفين، جاء بعد نجاحه في تصميم وتصنيع قطار بدورين والقطار السريع في كندا، ونجاح الأول في الاستمرار بالعمل طيلة 35 عاما، «أثبت مكانته وأنه مش بيحتاج صيانة كتير».

وأضاف «المراغي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه يقوم حاليا بالكثير من الأعمال مع وزارة الإنتاج الحربي لإدخال مصر الثورة الصناعية الرابعة، موضحًا أن مصر تسير في ذلك المجال حاليًا من أجل اللحاق بركب الدول المتقدمة.

وأوضح«المراغي» أن وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بتدريب ألف مهندس مصري في جميع المجالات مع شركة جينرال إليكتريك الأمريكية للمساعدة في تطوير أعمالهم وكذا الاستفاده من الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا أن ما يحدث من تنمية في مصر خاصة البنية التحتية هو أمر هام لتطوير أي بلد وتحديثها، وكذا بناء العواصم الحديثة لتوزيع أفضل للمواطنين.

وتابع: « الرئيس الأمريكي جو بايدن خصص 2 تريليون دولار من أجل تحسين الطرق والكباري المتهالكة في أمريكا»، مشيرًا إلى الطرق والكباري والاتصالات والموانئ تزيد من جودة الاستثمار وتساعد على جلبها، كما أن التقارير الدولية تشير إلى أنه خلال عام 2030 سيكون في مصر استثمارات خارجية كبيرة وتقدم.