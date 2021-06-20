كريمة: آن الأوان لكف يد الإخوان والشيعة والسلفية ومنعهم من الإفتاء

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الإفتاء في الديانة اليهودية منظم ولا يقوم به إلا الحاخام وكذلك الأمر في الديانة المسيحية بحيث لا يستطيع الإفتاء إلا الرتب الكنسية، ولكن المسلمين لديهم فوضى عارمة مسيئة لهذا الدين.

وأضاف «كريمة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن الأزهر الشريف وحده هو المسؤول عن تحديد الأشخاص القادرين على الإفتاء وسيختار دارسي العلوم الإسلامية في كلية الشريعة وفي مختلف الكليات، متابعا: «منطلعش مفتي الإخوان والسلفيين والدواعش وزيط ومعيط ونطاط الحيط».

وواصل أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: «إحنا مهمشين والفقهاء المتخصصين في الأزهر الشريف مهمشين وبيطلع اللي لي واسطة معارف وإحنا في الأزهر نرحب بأي تعاون لتنظيم الإفتاء».

وأشار أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إلى أنه يتمنى أن يكون متصدر الإفتاء شخصا يعمل في الأزهر الشريف ودرس العلوم الفقهية، مشيرا إلى أن ليس كل دارسي الأزهر يستطيعون أن يقوم بالإفتاء فالعلوم متشعبة ومختلفة مثل أي علم آخر، مستنكرا سماح الإعلام لبعض الأشخاص غير المتخصصين بالتصدر للإفتاء، موضحا ضرورة عدم السماح لأي إمام مسجد غير دارس بالأزهر علوم الإفتاء الظهور في التليفزيون من أجل الإفتاء.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أنه آن الأوان لكف يد الإخوان والشيعة والسلفية والمتلاعبين بالدين، مطالبا المجتمع المصري بأن يحترم دار الإفتاء باعتبارها المرجع الرئيسي الوحيد للفتاوى.